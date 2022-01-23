الدينار الكويتى على القمة.. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 23 يناير 2022.

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا بـ 49 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع بتراجع قرشين.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر عند 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى 21.75جنيه للشراء و22.23جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى