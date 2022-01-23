عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتى على القمة.. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الأحد

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 23 يناير 2022.

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :

 بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا بـ 49 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع بتراجع قرشين.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر عند 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى  4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى  نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى  21.75جنيه للشراء و22.23جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى  39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى

العملات العربية الريال السعودى الدرهم الاماراتى سعر صرف الدينار الكويتى ختام اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

5 قرارات جعلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميا ودوليا

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس تكشف موقف الاعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الاول

نقل التجارب المصرية الناجحة.. الرعاية الصحية تكرم 25 سفيرًا أفريقيًا

تعرف على القائمة الكاملة لأسعار فورد 2022 في الكويت

التنظيم والإدارة: إنتهاء هيكلة 26 وزارة ضمن مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري

دبّة رجله أمن وأمان.. ذكريات «عسكري الدرك» في الحارات والأزقة المصرية

أخبار التكنولوجيا| ميزة خارقة تحمى حاسوبك من فيروس الفدية مجانا.. هاتف أوبو القابل للطي الجديد Find N ينجو من اختبارات الخدش والانحناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

5 سلع لا يجوز للمستهلك استبدالها أو إرجاعها .. اعرفها

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال.. الإفتاء تجيب

ممنوع خروج الأطفال وكبار السن..الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لموسيماني عقب تصريحاته الأخيرة

تحرك برلماني عاجل لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

فيديو

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| القوات المسلحة تنتهي من الهوية البصرية لمحافظة أسوان

خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

أسباب الطلاق .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الظاهرة

مركز التنبؤ بالري: استمرار انخفاض درجات الحراره لتصل الي 6 درجات ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ