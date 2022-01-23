خالد الجندي: الشرطة المصرية دفعت فاتورة باهظة التكاليف للدفاع عن الوطن.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قضايا الوطن تحتاج إلى شجاعة مشيرا إلى أن الشرطة المصرية دفعت فاتورة باهظة التكاليف من أجل الدفاع عن الوطن.

وأضاف الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" رجال الشرطة كلهم كانوا أمنجية لبلادهم حتى نجد الأمان ونأمن على سياراتنا وبيوتنا وأولادنا.

وتابع: أبسط كلمة لرجال الشرطة أن نقدم لهم التحية ونتضامن معهم في أمان هذا البلد، مضيفا: لعن الله من ضيعوا الحق بينهم، لا تجعلوا مجموعة من دقون العيرة تفسد عليك دينك ووطنك وعلاقتك بجيشك.

وأكمل خالد الجندي: لا تسمحوا لمأجورين ولمن باعوا بلدهم أن يفسدوا علاقتك ببلدك، أي مواطن يرى سيارة قمامة لازم يكون أمنجي ويبلغ ومن يرى فسادا في مؤسسة يكون أمنجي ويبلغ.. لا بارك الله في الأيدي المرتعشة وبارك الله في كل من يحمي أمن بلاده.