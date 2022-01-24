16 فبراير.. انطلاق المعسكر الأكاديمي لمعهد كونفوشيوس عين شمس

أعلن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، عن إقامة معسكر أكاديمي طلابي في الفترة من 16 - 25 فبراير 2022، بالتعاون مع جامعة جوانجدونج للدراسات الأجنبية بنظام ( الاونلاين ).

ويشمل المعسكر، محاضرات متخصصة في اللغة الصينية والتجارة والاقتصاد والثقافة، ويحصل كل طالب بنهاية المعسكر علي شهادة معتمدة من جامعة كونفوشيوس وجامعة جوانجدونج للدراسات الأجنبية.

ويشترط للمتقدم أن يكون من طلاب معهد كونفوشيوس، وألا يكون قد اشترك في المعسكرات السابقة.

وللتسجيل من خلال الاستمارة علي الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4LB_xOZHavBWD7JRUWYkkvM123Z3QDJGg7-ybzWEIruQwmQ/viewform?fbclid=IwAR2p-V3HXoRqCrjyLcYu8BhfAZGmfa3G2Eksy78rj_n9-jkff_T92YfBGHk