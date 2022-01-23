عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلاص هرتاح.. أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل تروي اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو

أرملة المقدم الشهيد
أرملة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل

استضاف برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أسرة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل، تزامنا مع احتفالية عيد الشرطة المصرية.

وقالت سلافة إمام إبراهيم، أرملة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل: "زوجي فضّل كلية الشرطة عن كلية الهندسة، لأنه كان وطنيا يحب بلده كثيرا".

وأضافت: "الشهيد تخرج في عام 2009، وعندما تخرج عمل لمدة 7 سنوات في العريش بقطاع الأمن المركزي، منذ 2009 وحتى عام 2016، ومرت عليه أحداث كثيرة صعبة في العريش".

وأشارت: "قال لي أنا عايز استشهد وكان مصمما أنه يستكمل في العريش رغم مروره بأحداث صعبة واستشهاد العديد من أصدقائه"، مردفة: "عام 2016 اتنقل إلى الشرقية وفقد فكرة الاستشهاد بعد نقله من العريش".
وأوضحت: "كان دائما يقول لي أنا عايز استشهد علشان ربنا مش بيختار الشهادة لأي حد"، لافته: "دائما كان يقول لي هتكوني البطلة من بدي لأن زوجات الشهداء يكونوا أبطال".

وتابعت: "كان حاسس بالشهادة دائما وكان يتمناها دائما"، مشيرة: "دائما احكى لأولادي عن والدهم وأنه كان بطل عظيم وهم فخورين به".

وروت اللحظات الأخيرة في حياته قائله: "كان آخر يوم له في الإسماعيلية وكان فرحان أنه هيتنقل بجوار البيت، وبعت لي قال لي أنا خلاص هرتاح، بس كان قلقان، وكان عايز يقولي حاجه بس مقدرش، قالي لي خلي بالك من  نفسك، وقال لي أنا طالع مأمورية شديدة، وقولت له هستناك بكره الصبح علشان نشوف مدارس الأولاد".

وأكملت: "الساعة كانت 2 ونصف ليلا، والساعة 9 الصبح لقيت تخبيت جامد على الباب فكرت والدتي حصل لها حاجه، قالوا لي عبدالرحمن استشهد ، مصدقتش وخبر استشهاده كان صعب بالنسبة لي".
 

الشرطة المصرية اللحظات الأخيرة عيد الشرطة المصرية احتفالية عيد الشرطة قطاع الأمن المركزى أسرة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل الشهيد عبدالرحمن عادل

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فلورونا متحور من أوميكرون وليس مثيرا للقلق

تونس تهزم نيجيريا بهدف المساكنى وتواجه بوركينا فاسو

تسمم غذائي.. مصرع وإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى البحيرة

ياسر رزق: 25 يناير ثورة حقيقية رغم وجود مؤامرة

خلاص هرتاح.. أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل تروي اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو

رسميا.. التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفى فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

بدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا .. الثلاثاء

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن تواجد 6 عينات إيجابية في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ