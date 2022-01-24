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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 24- 1- 2022

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 24 يناير 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الجنيه الاسترليني فى البنوك

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك HSBC  اليوم الاثنين نحو 21.30 جنيه للشراء و 21.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الامارات دبي الوطني، مصرف ابوظبى الاسلامى) اليوم الاثنين نحو 21.24 جنيه للشراء و 21.44 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة اليوم الاثنين نحو 21.21جنيه للشراء و 21.35جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 21.21 جنيه للشراء 21.39 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 21.21 جنيه للشراء و 21.42جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصري لتنمية الصادرات اليوم الاثنين نحو 21.29جنيه للشراء و 21.46جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني بنك كريدي اجريكول اليوم الاثنين نحو 21.21جنيه للشراء و 21.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( بلوم،المصرف المتحد ، المشرق ، الكويت الوطني ، عودة ، قناة السويس، التنمية الصناعية ،أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي ) اليوم الاثنين نحو 21.21جنيه للشراء و 21.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الاثنين نحو 21.19جنيه للشراء و 21.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( قطر الوطني، العقاري المصري العربي) الاثنين نحو 21.21 جنيه للشراء و 21.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 21.19جنيه للشراء و 21.41 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاثنين نحو 21.19جنيه للشراء و 21.41 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الاثنين نحو 21.18جنيه للشراء و 21.44جنيه للبيع.
 

ويقدم بنك HSBC أعلي سعر للشراء الجنيه الاسترليني حيث سجل 21.30
 

الجنيه الاسترليني المصرف المتحد بنك مصر بنك مصر إيران اليوم الأثنين

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