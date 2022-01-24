الأقصر للسينما يطلق مشروعا لدعم المُخرِجات في إفريقيا والشرق الأوسط.. فيديو

رصد برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إطلاق الأقصر للسينما الإفريقية مشروعا لدعم المُخرجات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن المهرجان في دورته الحادية عشر يعمل على هذا الملف على مدار 5 سنوات، موضحا: نعد ورش عمل للمُخرجات الافريقيات، تهدف لإتمام مشروعهن في الاخراج وتنجحن فيه.

وأضاف سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما، أن خاصة أن هناك صعوبات كبيرة للفتاة المخرجة في الأعمال الوثائقية الطويلة، لافتا إلى أن المهرجان يحصل على دعم من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.