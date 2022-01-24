العرض المسرحي "صورة ماريا" يشارك في المهرجان الدولي للمونودراما بالجزائر

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالجزائر، مشاركة العرض المسرحي المصري "صورة ماريا" لفرقة "أوبن مايند" المسرحية، في الدورة الثانية من المهرجان التي تُقام بولاية الوادي بالجزائر خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس المقبل.



تشارك المسرحية ضمن 13 عرضا مسرحيا لفرق من دول عربية وأجنبية، من بينها: مصر وفلسطين وليبيا واليمن والجزائر والعراق وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا والكويت ضيف شرف الدورة الثانية (دورة الفنانة الجزائرية الراحلة عائشة عجوري).



مسرحية "صورة ماريا" سبق وأن حظت بالمشاركة في العديد من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية، من بينها: مهرجان الأيام الأفريقية الدولي للمونودراما بالجزائر، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وفازت بطلة العرض من خلاله على جائزة التميز عن دورها.



"صورة ماريا" من نوعية أعمال المونودراما المسرحية، وتتناول من خلال أحداثها القضايا التي تخص المرأة والأزمات التي تعيشها بصفة عامة في مختلف المجتمعات، من إساءة وتعنيف وقهر واغتصاب، والمسرحية من تأليف ليديا شيرمان، وإعداد وإخراج منار زين، وبطولة نادين خالد.