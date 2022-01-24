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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: كلمة السيسي في عيد الشرطة دستور عمل للفترة القادمة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بحلول عيد الشرطة والذكرى الـ11 لثورة يناير، بمثابة دستور عمل للفترة المقبلة في البلاد، يتم التركيز فيها بشكل كبير على مواصلة التطلع للمستقبل عبر مشاريع رائدة وعملاقة في مختلف المجالات والتأكيد على ضمان الأمن والاستقرار في البلاد والتصدي لكافة التحديات.


ونوه محسن في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي في كلمته، من أن الغاية الأسمى هى الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها وأن ثورة 25 يناير كانت تعبر عن تطلع المصرين لمستقبل جديد.


وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق في البلاد، على مدى السنوات الماضية على يد الرئيس السيسي، يؤكد أن مصر خطت بقوة للمستقبل، وانها وعازمة على استمرار السير في هذا الطريق، علاوة على إيمان الجميع بأن الاستقرار "هدف سامي" للدولة المصرية وكذلك الأمن وسط فوضى إقليمية كبيرة تضرب بلدانا عدة.


وأشاد النائب احمد محسن، بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، للنهوض بالوطن والتصدي للتحديات والعمل على إنهاء الفقر والبطالة والتضخم وفي نفس الوقت تعزيز قوة الدولة المصرية واستعادة ريادتها.

الشرطة الرئيس السيسي 25 يناير مجلس الشيوخ عيد الشرطة

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