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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي لـ3.7 تريليون في أكتوبر 2021

صدى البلد

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة  للائتمان المحلي بنهاية أكتوبر الماضي إلى 3.7 تريليون جنيه  مقارنة بـ 3.6 تريليون جنيه في سبتمبر من العام الماضي ومقارنة بـ3.53 تريليون جنيه في أغسطس السابق لهما.

 


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول أرصدة الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 3.66 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 3.63 تريليون جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 3.55 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

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بينما بلغت أرصدة الإقراض والخصم نحو 1.3تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.2 تريليون جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 1.19 تريليون جنيه في أغسطس 2021.


وسجلت أرصدة الودائع نحو 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر 2021 مقابل 1.23 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 1.21 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.


وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الائتمان المحلي لعملاء البنوك نحو 5.7 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 5.54تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 5.46 تريليون جنيه في أغسطس 2021.
وصل أرصدة الائتمان المطلوب من القطاع العام لبندي الأوراق المالية والإقراض والخصم نحو 145.501 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 147.7 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 147.6 مليار جنيه في أغسطس 2021.

 

 

البنك المركزي الائتمان المحلي مال واعمال الاوراق المالية اخبار مصر

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