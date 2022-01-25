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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مخاطر استخدام المدفأة..7 علامات تدل على الإصابة بكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

توقف عن استخدامها .. مخاطر المدفأة

يلجأ الكثير منا في الشتاء الي استخدام المدفأة للحصول علي الحرارة والدفء، وقد يجهل الكثير مخاطر المدفأة التي يجب ان تتوخي الحذر منها وهي

 مخاطر المدفأة 

  ينتج عنها هواء جاف
غالبًا ما تسبب سخانات الفضاء هواءً جافًا جدًا ؛ هذا يمكن أن يهيج الجيوب الأنفية ويجفف شفتيك وجلدك ويسبب حالات مزعجة أخرى مثل نزيف الأنف والطفح الجلدي. يمكن أن تجفف عينيك أيضًا ، مما يجعل الرؤية بوضوح بعد يوم طويل أكثر صعوبة.

يبحث عنها الكثير.. وصفات طبيعية للرجال تساعد على الإنجاب

يبحث كثيرون عن خلطة تساعد على الإنجاب للرجال فهى من أكثر المشكلات التى يواجهها الرجال وتدمر حياتهم الأسرية وصحتهم النفسية حيث يعد الإنجاب من أهم النعم التى يحلم بها الإنسان.

ويريد عدد كبير من الأشخاص التوصل لـ خلطة تساعد على الإنجاب للرجال تكون جميع مكوناتها من المواد الطبيعية

 

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خلطة العسل للإنجاب للرجال .. فوائد تفوق الخيال

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فوائد شمع العسل للمتزوجين

 

دون أن تدري .. 7 علامات تدل على الإصابة بفيروس كورونا

انتشر متحور أوميكرون بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية فى مختلف أنحاء العالم وهو من الأنواع ذات الخطورة المحدودة ولكنه سريعة الانتشار.

ويخلط أغلب البشر بين أعراض أوميكرون وأعراض الأنفلونزا حيث أن الاثنين متشابهين إلى حد كبير وبالتالي قد يعتقد الفرد أنه مصاب بالأنفلونزا ونزلات البرد العادية في حين أنه يعاني من أوميكرون مما يزيد من فرص انتشاره بشكل كبير وهذا الأمر ينطبق على بعض سلالات كورونا الأخرى.

6 فوائد سحرية عند شرب كوب من الماء الساخن

استهلاك كمية كافية من الماء في اليوم أمر أساسي لصحة، فيجب استهلاك ما يقرب من ثمانية إلى 10 أكواب من الماء كل يوم للحفاظ على التمثيل الغذائي للجسم والصحة تحت السيطرة بينما يحافظ الماء في حد ذاته على صحتك ورطوبتك، تزداد الفوائد عندما يكون ساخنًا

يلاحظ الخبراء يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى فوائد لا تصدق لصحتك العامة

كورونا المدفأة اضرار المدفأة الماء الساخن اخبار الصحة

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