السودان.. البرهان يؤكد التزامه بعملية الحوار الشامل لحل الأزمة السياسية

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، التزامه بالحوار الشامل لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأشاد البرهان بمواقف مملكة النرويج الداعمة للسودان فى مختلف المجالات، خاصة دعمها المتواصل لعمليات السلام والإستقرار فيه.

وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان الدكتور أندريه إستيانسن، التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية، ماعدا المؤتمر الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها.

وقدم البرهان للمبعوث النرويجي خلال اللقاء، شرحاً لمجمل الأوضاع السياسية بالبلاد، مشيرا إلى أنه يتعامل مع مملكة النرويج بإعتبارها بلداً صديقاً للسودان وشعبه، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وناقش الطرفان الحوار الشامل في السودان وتشكيل حكومة كفاءات يقودها رئيس وزراء مدني، وتعديل الوثيقة الدستورية لتواكب تطورات الواقع السياسي وإجراء إنتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية.

واوضح المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان، أن اللقاء إستعرض التحديات الراهنة التى يمر بها السودان، وأمن على ضرورة إطلاق عملية حوار وطني شامل للخروج من الأزمة الراهنة، التى وصفها بالصعبة.

وقال المبعوث النرويجي إنه قدم لرئيس مجلس السيادة خلال اللقاء، تنويراً شاملاً حول مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الذي تم عقده بالعاصمة السعودية الرياض، والذى أكدت أطرافه دعمها لاجراء حوار سوداني.

وأشار إلى أن النرويج وأصدقاء السودان أكدوا خلال المؤتمر دعمهم الكامل لحوار سوداني شامل وشفاف يضم مختلف الفاعلين السودانيين ويضمن تمثيلاً للشباب والمرأة، للخروج من الأزمة الراهنة.