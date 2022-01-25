محافظ البحر الأحمر: مدينة سفاجا ستكون قاطرة لعدد كبير من الاستثمارات لمصر.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، "إن القيادة السياسية أصبحت تولي إهتمام كبير بـ “سفاجا”، مؤكدا أنه من عدة شهور قام الفريق كامل الوزير وزير النقل تم إستطلاع الطريق المخصص للقطار السريع والذي سيمر من محافظة قنا ويدخل على سفاجا وبعد ذلك مدينة الغردقة".

وأضاف عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم التنسيق مع وزارة النقل من أجل العمل على توسعات وتطويرات بميناء سفاجا.

وتابع عمرو حنفي، أن مدينة سفاجا ستكون قاطرة لعدد كبير من الاستثمارات لمصر إضافة إلى جزء كبير نعتمد فيه على السياحة".

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى انه كان هناك مناشدات من الاهالى بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إضافة إلى ان نسب المياه أيضا لم تكن بالنسب الكافية خاصة في فترات الصيف وتغلبنا على تلك المشكلة ووضعنا له حلول وأصبح ليس هناك عجز في المياه .