هل يحل اكل الجراد حي أو ميت في الإسلام ؟ اعرف الإعجاز العلمي

هل يحل اكل الجراد ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (أحلَّت لَكُم ميتتانِ ودَمانِ، فأمَّا الميتَتانِ، فالحوتُ والجرادُ، وأمَّا الدَّمانِ، فالكبِدُ والطِّحالُ) [صحيح ابن ماجه]، وبناءا عليه فإنه يحل أكل الجراد ولو كان ميتاً، وهو حلال.

هل يحل اكل الجراد ؟



أما في السنة التقريرية فقد أباح الله أكل الجراد بتقرير من رسوله؛ لأن سنته إما قول أو فعل أو تقرير (والتقرير يعني تغاضي الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعل الصحابة أو السكوت على فعل أو قول صادر منهم)، فعن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستاً كنا نأكل معه الجراد .

الجراد



هل يجوز اكل الجراد وهو حي



السنة النبوية الشريفة قد سبقت العلم الحديث منذ 1400 سنة , حيث أشار الرسول الكريم – صلى الله عليه و سلم - إلى إباحة اكل الجراد فى حديثه الشريف : أحل لكم ميتتان السمك و الجراد و أحل لكم دمان الكبد والطحال, وإباحة اكل الجراد فى زمن لم يكن أحد يعلم ما فى الجراد من أدوية مضادة لإنواع مختلفة من أمراض السرطان , ذلك المرض الخطير الذى يصيب كثيرًا من البشر الآن و نعلم كم يقاسى المرضى من طريقة علاج ذلك المرض و ما تسببه أدوية علاجه من آلام مبرحة و فى بعض الأحيان يموت الإنسان من شراسة المرض.



هل يجوز اكل الجراد الميت



و لعل إشارة الرسول الكريم – صلى الله عليه و سلم – إلى اكل الجراد و هو ميت لما فيه من الفوائد الطبية و الغذائية التى كان يجهلها العلماء ما يؤكد أنه عليه الصلاة و السلام , رسول الله و أنه تلقى الوحى من الله . حيث لم يكن أحد يعلم فى زمن نزول القرآن ما للجراد من فوائد طبية و غذائية يمكن أن تعالج كثيرًا من الأمراض .

ولعل المطاعم فى الغرب تقدم طبق الجراد كغذاء لما فيه من قيمة غذائية عالية و هو غالى الثمن , حيث يفوق البروتين الموجود فى الجراد مثيله الموجود فى لحم البقر . و لكن الرسول الكريم قد أشار الى ذلك منذ 1400 عام مما يؤكد أن علمه هو من علم الله سبحانه و تعالى , حيث قال تعالى : و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى – صدق الله العظيم .

معنى الجراد

الجراد في اللغة هو بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء كالحمامة، ويقال: إنه مشتق من الجَرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرّده .(1). ويقال: جرّده من ثوبه عرّاه، وجرد الجلد: نزع عنه الشعر، وجرد الجراد الأرض: أكل ما عليه من النبات وأتى ما عليه فلم يبق منه شيئا، وجرد القحط الأرض أذهب نباتها، وجرد السيف من غمده سله، و جرد القطن حلجه، وجرد القوم: سألهم فمنعوه أو أعطوه كارهين، وجرد ما في المخزن أو الحانوت: أحصى ما فيه من البضائع وفرس أجرد: منحسر الشعر، وثوب جرد: خلق، وذلك لزوال وبره وقوته، وتجرد عن الثوب وجردته عنه، وامرأة حسنة المتجرد، وروي: (جردوا القرآن) (هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال: "جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم فإن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" (3)، أي: لا تلبسوه شيئاً آخر ينافيه، وانجرد بنا السير (أي: امتد)).

الجراد فى القرآن الكريم و السنة

وورد ذكر الجراد في القرآن في موضعين : الموضع الأول كان ذكره كجندي من جنود الله أرسله الله على العصاة من عباده عقاباً لهم فقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ﴾ ( الأعراف – 133) .

فهو إذن عقاب وابتلاء يسلطه الله سبحانه على من يشاء بأمره، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: "وهو جند من جنود الله ضعيف الخلقة عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنداً لا مرد لها ولا يحصى منه عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه .

الجراد

من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع البشر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونهم ويمزقها كل ممزق ويذر الأرض قفراً منها وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحولوا بينه وبينها.

وهذا من حكمته سبحانه وتعالى أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه . وفي الموضع الثاني جاء ذكره في سياق وصف يوم الحشر وحال الناس حين يخرجون من قبورهم وهم في فزع عظيم وأمر مريج كأنهم الجراد المنتشر بكل اتجاه، فقال عز من قائل: ﴿خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ [القمر: 7]، أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق ، منتشر في كثرتهم وتفرقهم في كل جهة والجراد مثل في الكثرة والتموج، ويقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض جاءوا كالجراد .



وأما في السنة فقد ورد عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ وَالْكَبْدُ وَالطِّحَالُ»(8). صحيح البخارى أُحِلَّ لنا ميتتانِ ودمانِ فأما الميتتانُ فالحوتُ والجرادُ ، وأما الدمانُ فالكبدُ والطحالُ .

أما في السنة التقريرية فقد أباح الله أكل الجراد بتقرير من رسوله؛ لأن سنته إما قول أو فعل أو تقرير (والتقرير يعني تغاضي الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعل الصحابة أو السكوت على فعل أو قول صادر منهم)، فعن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستاً كنا نأكل معه الجراد .



الجراد غذاء

كثير من الشعوب في آسيا وبعض الدول العربية على رأسها السعودية، يأكلون الجراد، فهى حشرة غنية بالبروتين الذي يمثل 62% منها بجانب دهون بنسبة 17% وعناصر غير عضوية تمثل الباقي مثل: الماغنسيوم، الكالسيوم،والبوتاسيوم، المنجنيز، الصوديوم، الحديد، الفوسفور .

والجراد النجدى فى المملكة العربية السعودية كبير الحجم معروف بطعمه اللذيذ، ويؤكل مشويًا أو مقليًا و يترك يجف فى الهواء لعدة أيام، و يتم استخدامه أيضا فى السَلطات، و يستخدم كنوع من أنواع المقبلات على مائدة الطعام . هناك مناطق بالسعودية تفضل أكل الجراد، مثل المدينة ونجد، والطائف، وتقدم وجبة الجراد فى المناسبات ، وهو غالي الثمن ويباع فى المطاعم الكبيرة، وفى الهايبر ماركت. القيمة الغذائية للجراد البروتين فى الجراد فى بلاد كثيرة فى افريقيا وآسيا وبلاد مختلفة فى الشرق الأوسط يعتبر الجراد وجبة لذيذة و مهمة للحصول على البروتين .

وتمثل نسبة البروتين فى الجراد حوالى 62% و هو ما يعتبر اكثر من نسبة البروتين الموجودة فى لحم الأبقار . تعتبر القيمة الغذائية للبروتين اكثر اهمية من الكازين و الذى يعتبر المكون الأساسى لمنتجات الألبان.

مكونات غذائية أخرى موجودة فى الجراد توجد مكونات غذائية اخرى فى الجراد مثل : اليود , الفوسفور ,الحديد , الثيامين , ريبوفلافين , نياسين , كالسيوم , منجنيز و السيلينيم . و تمثل الكربوهيدرات نسبة منخفضة و لذلك يعتبر الجراد وجبة غذائية مثالية . بعض الناس يعتبرون الجراد المطبوخ وجبة مثالية تشبة اللحم المشوى .