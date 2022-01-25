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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 في تدافع بمباراة الكاميرون وجزر القمر

الكاميرون وجزر القمر
الكاميرون وجزر القمر

لقي 6 أشخاص مصرعهم في تدافع خارج ملعب مباراة منتخبي الكاميرون وجزر القمر، وفق ما أعلن مسؤول أمس الإثنين.

وقال ناصر بول بيا، حاكم المنطقة الوسطى في الكاميرون، إنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا.

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ووقع التدافع، في الوقت الذي عانت فيه الجماهير للوصول إلى استاد أوليمبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون؛ لمشاهدة البلد المضيف وهو يلعب ضد جزر القمر في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

فيما قال مسؤولون في مستشفى المساسي القريب، إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 40 مصابا جراء التدافع.

وصرح مسؤولون بالكاميرون بأن حوالي 50 ألف شخص حاولوا حضور المباراة، حيث تبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، لكن لم يكن من المفترض أن يكون أكثر من 80% ممتلئًا؛ بسبب القيود المفروضة على حجم الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

جائحة فيروس كورونا بطولة الأمم الإفريقية مباراة منتخبي الكاميرون وجزر القمر بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم دور الـ 16

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