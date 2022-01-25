البلوشي: جزر القمر خسر بشرف.. وكل المنتخبات أصيبت بكورونا إلا الكاميرون.. فيديو

قال خليل البلوشي، معلق مباراة الكاميرون ضد جزر القمر، إنه كان لا بد أن يكون هناك رحمة باستثناء منتخب جزر القمر والسماح له باستدعاء حارس مرمى بسبب الظروف التي جرت قبل المباراة التي انتهت لصالح الكاميرون في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا بنتيجة 2-1.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن منتخب جزر القمر قدم أداء مميز واستطاع أن يجبر الجميع على احترامه، مشيرًا إلى أن أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون هو نجم الشوط الثاني وهو دليل على طبيعة سير المباراة.

وعلق خليل البلوشي مازحًا: «حتى الكاميرونيون كانوا يتمنوا أن يسجل منتخب جزر القمر هدفًا في نهاية الشوط الثاني»- في إشارة منه على أداء منتخب جزر القمر واقترابه من تسجيل هدف التعادل رغم طرد لاعب من صفوفه في بداية اللقاء.

وواصل معلق مباراة الكاميرون ضد جزر القمر: «لأول مرة منذ مشواري في التعليق أطلق عبارة الخسارة بشرف وهو ينطبق على منتخب جزر القمر».

وختم حديثه قائلا: «الأمور تسير في صالح البلد المستضيف، وسبحان الله كل المنتخبات أصيبوا بفيروس كورونا إلا منتخب الكاميرون».