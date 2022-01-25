تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع وزيري خارجية الولايات المتحدة وقطر

كشف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية إن الطرفان تحدثا في عدد من القضايا.

وأضاف البيان: "شكر وزير الخارجية الأمريكي قطر على استعدادها المستمر للمساعدة في العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والشركاء الأفغان".

وتابع: "ناقش الوزيران ووزير الخارجية التعاون من أجل استئناف رحلات النقل من كابول على وجه السرعة وتوفير الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية المنقذة للحياة لشعب أفغانستان".

وأشار إلى أن الطرفين ناقشا التعزيزات العسكرية غير المبررة لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.