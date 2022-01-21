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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط الغزاة .. طالبان تهاجم بايدن بعد تصريحاته عن عدم وحدة أفغانستان

بايدن
بايدن

اعترض نظام طالبان في أفغانستان على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لا يمكن أن تتحد تحت "حكومة واحدة".

وقال عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في طالبان اليوم الجمعة "الدول الموحدة فقط وليس المنقسمة هي التي تتسبب في سقوط الغزاة والإمبراطوريات العظيمة". 

وأضاف: "بعد انتهاء الاحتلال ، شهدنا كيف قامت وكالة الطاقة الدولية ، بموارد محدودة وفي فترة قصيرة ، بتأمين الأمن العام ، وإنشاء حكومة مركزية ، وتوحيد الأمة الأفغانية".

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ووقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاق الدوحة للسلام مع طالبان في فبراير 2020، وكجزء من الاتفاقية، ستنسحب القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان بحلول الأول من مايو. 

ومع ذلك، انتقد ترامب خليفته جو بايدن لأنه أفسد صفقة الدوحة بتركه معدات عسكرية بمليارات الدولارات لطالبان.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات بشأن أفغانستان أمس الخميس في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه السلطة.

وكان الرئيس الديمقراطي يرد على سؤال يلقي بظلال من الشك على 'كفاءة' حكومته في بعض القرارات خلال الأشهر الـ 12 الماضية ، بما في ذلك الأمر بسحب القوات من أفغانستان.
 

وقال بايدن 'كنا ننفق مليار دولار أسبوعيا في أفغانستان' في محاولة لتبرير أمر سحب القوات في أغسطس من العام الماضي.

وأضاف إنه 'لسبب وجيه' سميت أفغانستان بـ 'مقبرة الإمبراطوريات'.

وعلق بايدن قائلاً: 'أفغانستان ليست عرضة للوحدة'.

ودعت الولايات المتحدة والقوى العالمية باستمرار طالبان إلى تشكيل حكومة شاملة تضم ممثلين من جميع المجموعات العرقية الرئيسية وكذلك النساء.

ومع ذلك، فقد تم تجاهل هذه الدعوات إلى حد كبير من قبل الجماعة الإرهابية، التي تتكون أساسًا من أعضاء من قبيلة البشتون المهيمنة في أفغانستان.

وأضاف “لذا، كان السؤال هو ما إذا كان ينبغي أن أستمر في إنفاق هذا القدر الكبير من المال كل أسبوع في أفغانستان، مع العلم أن الشيء الوحيد الذي سنعيده في المقابل هو المزيد من أكياس الجثث في الوطن ... لم يكن هناك طريقة لمغادرة أفغانستان بهذه السهولة بعد 20 عامًا قال بايدن أيضا ... ولم أعتذر عما فعلته”.

واعتقد الرئيس الأمريكي أيضًا أنه لو لم يأمر بسحب القوات عندما فعل ذلك ، لكان قد طُلب من واشنطن 'إعادة ما بين 20.000 و 50.000 جندي في مكان ما'.

وتعرض قرار بايدن سحب القوات الأمريكية لانتقادات واسعة ليس فقط من قبل خصومه السياسيين ، ولكن حتى من قبل بعض الحلفاء العالميين للولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بروكينجز على قدامى المحاربين الأمريكيين أن ما يقرب من 73 في المائة منهم 'شعروا بالخيانة بسبب قرار بايدن بسحب القوات ، وزعم 67 في المائة أنهم' يشعرون بالإهانة '.

وكشف استطلاع آخر في أعقاب 15 أغسطس، عندما عادت طالبان إلى السلطة في أفغانستان ، أن مكانة الولايات المتحدة بين عامة الدول الأخرى قد تضررت أيضًا بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ عملية انسحاب القوات.

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