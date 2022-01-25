روسيا تتحدى الناتو .. "الدوما" يدرس الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك كدول مستقلة

أعلن نائب رئيس الكتلة الشيوعية في مجلس الدوما الروسي، أن المجلس سينظر في اقتراحه بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.



وصرح رئيس الكتلة، نيكولاي كولوميتسيف، بأن المجلس قرر النظر في هذا الطلب الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن نوابا عن الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية طلبوا يوم 19 يناير الجاري، توجيه مشروع اعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في وقت سابق إن الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، كدولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعوبهما من التهديدات الخارجية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ناشد الشيوعيون الرئيس الروسي إجراء محادثات مع قيادة دونيتسك ولوجانسك في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.

وسبق إن حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من تداعيات محاولة السلطات الأوكرانية على حل الأزمة في منطقة دونباس بقوة السلاح، منوها بأن ذلك قد ينعكس سلبا على مصير أوكرانيا كدولة.

و أكد بيسكوف أن الأهم بالنسبة لموسكو منع حل النزاع في دونباس حلا عسكريا.

كما اتفق المتحدث باسم الكرملين مع الصحفي في أن مثل هذه المحاولة ستضع الدولة الأوكرانية أمام المجهول، قائلا: "هذا ما قاله الرئيس بوتين مرارا وما تدركه كييف وتدركه واشنطن أيضا تمام الإدراك، لكن كما ترون لا يريد أحد كبح كييف لسبب من الأسباب".

وانتقد المتحدث باسم الكرملين موقف الدول الغربية من الأزمة الأوكرانية، ووصفه بالمتحيز لصالح كييف، قائلا: "لا أحد (في الغرب) ينتقد كييف، ولا يدعو أحد كييف إلى أي شيء. بالطبع لا يطالب أحد كييف تقليديا بتنفيذ مجموعة التدابير المنصوص عليها في اتفاقات مينسك. ولعل ذلك يدل على أن موقف معارضينا الغربيين غير متوازن على أقل تقدير، وليس بإمكانهم ادعاء الموضوعية في هذه العملية".

على صعيد آخر أعرب بيسكوف عن اعتقاده بأن موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية موضوعي تماما.

واتهمت موسكو مرارا السلطات الأوكرانية بعدم تنفيذ اتفاقات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع المسلح الجاري في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما)، من جهة أخرى.

كما أعربت روسيا عن قلقها إزاء قيام حلف الناتو بنقل آليات عسكرية إلى حدودها، وزيادة عدد الخبراء العسكريين للحلف في أوكرانيا، إلى جانب مواصلة الغرب في تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عبر إمدادها بأسلحة تستخدم في منطقة دونباس.

لكن الطرف الآخر ، يصف روسيا بالعكس، ويقول إنها تحشد 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وتريد إنهاء التوتر، عبر إحتمالية، قيامها بغزو كبير لأوكرانيا.