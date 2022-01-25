عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتحدى الناتو .. "الدوما" يدرس الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك كدول مستقلة

مجلس الدوما
مجلس الدوما

أعلن نائب رئيس الكتلة الشيوعية في مجلس الدوما الروسي، أن المجلس سينظر في اقتراحه بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

بسبب سؤال.. بايدن يخرج عن وقاره ويسب مراسل قناة فوكس

ليس آخر سلالات كورونا.. ماذا يعني تحذير الصحة العالمية من أوميكرون؟


وصرح رئيس الكتلة، نيكولاي كولوميتسيف، بأن المجلس قرر النظر في هذا الطلب الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن نوابا عن الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية طلبوا يوم 19 يناير الجاري، توجيه مشروع اعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في وقت سابق إن الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، كدولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعوبهما من التهديدات الخارجية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ناشد الشيوعيون الرئيس الروسي إجراء محادثات مع قيادة دونيتسك ولوجانسك في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.

 

وسبق إن حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من تداعيات محاولة السلطات الأوكرانية على حل الأزمة في منطقة دونباس بقوة السلاح، منوها بأن ذلك قد ينعكس سلبا على مصير أوكرانيا كدولة.

و أكد بيسكوف أن الأهم بالنسبة لموسكو منع حل النزاع في دونباس حلا عسكريا.

 كما اتفق المتحدث باسم الكرملين مع الصحفي في أن مثل هذه المحاولة ستضع الدولة الأوكرانية أمام المجهول، قائلا: "هذا ما قاله الرئيس بوتين مرارا وما تدركه كييف وتدركه واشنطن أيضا تمام الإدراك، لكن كما ترون لا يريد أحد كبح كييف لسبب من الأسباب".

وانتقد المتحدث باسم الكرملين موقف الدول الغربية من الأزمة الأوكرانية، ووصفه بالمتحيز لصالح كييف، قائلا: "لا أحد (في الغرب) ينتقد كييف، ولا يدعو أحد كييف إلى أي شيء. بالطبع لا يطالب أحد كييف تقليديا بتنفيذ مجموعة التدابير المنصوص عليها في اتفاقات مينسك. ولعل ذلك يدل على أن موقف معارضينا الغربيين غير متوازن على أقل تقدير، وليس بإمكانهم ادعاء الموضوعية في هذه العملية".

على صعيد آخر أعرب بيسكوف عن اعتقاده بأن موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية موضوعي تماما.

واتهمت موسكو مرارا السلطات الأوكرانية بعدم تنفيذ اتفاقات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع المسلح الجاري في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما)، من جهة أخرى.

 

كما أعربت روسيا عن قلقها إزاء قيام حلف الناتو بنقل آليات عسكرية إلى حدودها، وزيادة عدد الخبراء العسكريين للحلف في أوكرانيا، إلى جانب مواصلة الغرب في تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عبر إمدادها بأسلحة تستخدم في منطقة دونباس.

لكن  الطرف الآخر ، يصف روسيا بالعكس، ويقول إنها تحشد 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وتريد إنهاء التوتر، عبر إحتمالية، قيامها بغزو كبير لأوكرانيا.

رئيس الكتلة الشيوعية الدوما الروسي مجلس الدوما فلاديمير بوتين اعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك نيكولاي كولوميتسيف لحزب الشيوعي روسيا الاتحادية السلطات الأوكرانية

موضوعات متعلقة

بسبب سؤال.. بايدن يخرج عن وقاره ويسب مراسل قناة فوكس

رعب الإنفلونزا يعود من جديد .. أوروبا مهددة بالمرض .. وهولندا تعدم 200 ألف طائر

يوم دامٍ على الصحفيين في العالم.. اغتيالات في المكسيك وباكستان

في بيان لوزارة الخارجية.. روسيا تعلق على الأحداث في بوركينا فاسو

أول رد فعل لواشنطن وأوروبا على انقلاب بوركينا فاسو

حقيقة تعرض كندا لـ هجوم روسي سيبراني كبير

ليس آخر سلالات كورونا.. ماذا يعني تحذير الصحة العالمية من أوميكرون؟

أوكرانيا صداع في رأس أقوياء العالم.. ضغوط كبيرة لتحرك أمريكي وأوروبي ساحق ضد بوتين

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

وزير الكهرباء يباشر عمله بعد شفائه من فيروس كورونا

مشروع حضاري.. الهيئة الهندسية تطور سوق المنهل بمدينة نصر

سامسونج تعتزم إطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية بمواصفات متميزة

شعراوي: برنامج تطوير الريف المصري مشروع قومي لم تشهده أي دولة من دول العالم.. صور

شأنٌ حزين.. أول تعليق من رئيس النواب اللبناني علي قرار سعد الحريري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

إيفا فارما تطرح مولنوبيرافير في مصر.. و«علمية كورونا»: سيُسرع شفاء المرضى

سعر الذهب في مصر اليوم 25-1-2022

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

في حضن أخرى.. كاميرات المباراة تفضح خيانة مشجع لحبيبته|صور

فيديو

فيديو جراف| ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد نجم الزمالك ..ما قصته

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ