عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية ينظم ندوة دينية بعنوان " الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة "

ندوة
ندوة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنه الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

 

الشباب و الرياضة توقع عقوبات رادعة على سموحة و سبورتنج.. فيديو

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ محمد رجب صديق معاون وكيل وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها معني الكلمة الطيبة ويوضح أثرها على الفرد والمجتمع وكيف عززت إنتشار الإسلام في كل ربوع العالم فتُعدّ الكلمة الطيبة من مكارم الأخلاق في الإسلام، تملأ القلب بالفرح والشعور الإيجابي، عكس الكلمة الخبيثة التي تترك أثرًا سيئًا في القلب، وتجعله يشعر بالحزن الكبير فالكلمة الطيبة والخبيثة كما السماء والأرض لا يُمكن أنْ يستويا.

الشرقية التحول الرقمي الشباب والرياضة رياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة المدير شباب وسائل التواصل الإجتماعي

ترشيحاتنا

قرارعاجل من التعليم بشأن رسوم امتحانات طلاب السنة النهائية بالمدارس الرسمية الدولية

نتنياهو يرفض صفقة الإقرار بالذنب ويتعهد بالبقاء زعيما لحزب الليكود

مدبولي: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة

السعودية تحذر المواطنين من ذروة موجة باردة جديدة تضرب المملكة

أستاذ المناهج: تعيين 30 ألف معلم حل سريع وحاسم للموقف الحالي

8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

تحصيل 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي لطلاب المدارس الفنية المطبقة للجدارات

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

السعودية.. تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد محمد التاجي على سخرية محمد رمضان؟

فيديو جراف| ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد نجم الزمالك ..ما قصته

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ