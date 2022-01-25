الشباب والرياضة بالشرقية ينظم ندوة دينية بعنوان " الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة "

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنه الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ محمد رجب صديق معاون وكيل وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها معني الكلمة الطيبة ويوضح أثرها على الفرد والمجتمع وكيف عززت إنتشار الإسلام في كل ربوع العالم فتُعدّ الكلمة الطيبة من مكارم الأخلاق في الإسلام، تملأ القلب بالفرح والشعور الإيجابي، عكس الكلمة الخبيثة التي تترك أثرًا سيئًا في القلب، وتجعله يشعر بالحزن الكبير فالكلمة الطيبة والخبيثة كما السماء والأرض لا يُمكن أنْ يستويا.