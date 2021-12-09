الشباب و الرياضة توقع عقوبات رادعة على سموحة و سبورتنج.. فيديو

كشف الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب و الرياضة، عن العقوبات التى تمت على فريقي سموحة و سبورتنج للكرة الطائرة، بعد المشاجرة التى حدثت بينهم.

وقال أنه تم وقف أحمد سيد مدرب نادي سموحة لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، و وقف أحمد يسري مخطط الأحمال لـ نادي سموحة لمدة 6 أشهر و غرامة 5000 جنيه، و إيقاف محمود مسعد عامر مدرب نادي سبورتنج لمدة 8 مباريات و غرامة 5000 جنيه، إيقاف أحمد أمام مخطط أحمال نادي سبورتنج، لمدة 4 مباريات و 2000 جنيه.



كما تم إيقاف لاعب نادي سموحة مروان إبراهيم رشوان و الذى يحمل رقم 12، و وقف لاعب سبورتنج يوسف هشام لمدة 6 مباريات و الذى يحمل رقم 10.



وتم إيقاف اللاعب محمد هشام محمود لمدة 4 مباريات لاعب سموحة ، و إيقاف ياسين طارق موسي 4 مباريات لاعب نادي سبورتنج، و تم نقل 4 مباريات لـ نادي سموحة لتكون خارج ملعبه.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب و الرياضة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن منطقة الإسكندرية تحركت على الفور وتم عمل تحقيق و تم توقيع العقوبات الرادعة السالف ذكرها.

ولفت إلى أنه فى حالة تكرر هذا الأمر، من الممكن أن تصل العقوبة لـ الشطب، ولن نسمح بمثل هذا الأمر مرة أخري.

وكشف أن الجميع يجب أن يكون لده وعي، و يكون هناك محاربة للشغب، و المشكلات.

شهدت مباراة فريقي سموحة وسبورتنج لكرة الطائرة تحت 17 عاما اشتباكات وحرب شوارع داخل الصالة المغطاة خلال اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي .

وقرر الاتحاد المصري لكرة الطائرة إيقاف مدرب نادي سموحة للناشئين تحت 17 عام ميلادي وغرامة 2000 جنيه ، كما تم إيقاف مدرب سبورتنج 6 أشهر وغرامه 5 ألاف جنيه وشملت العقوبات عدد من الجهاز الإداري والفني واللاعبين .

وبدأت الازمة بعد انتهاء المباراة بفوز فريق سموحة علي سبورتنج .