التحريات: المتهم بانهاء حياة شقيقه وإصابة آخر يعانى من أزمة نفسية واضرابات حادة

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل شاب وإصابة شقيقه داخل منزل الأسرة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن المتهم، الذي أنهى حياة شقيقه وأصاب الآخر بطعنة نافذة، أنه يعاني من أزمة نفسية واضطرابات حادة، وهو ما يجري التحقق من تفاصيله ضمن مجريات التحقيق.



وكانت البداية بتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أحمد م.م" 26 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات بالصدر، وشقيقه "محمد م.م" 29 عامًا، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، ويتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليهما، ويدعى "إسلام م.م"، وان جدثت أثر نشوب مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت لمشاجرة، أسفرت عن وفاة شقيقه وإصابة الآخر.



وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث القسم ومعاونيه، أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض "سكين" في الإعتداء على شقيقه الأول داخل منزل الأسرة، بعد تصاعد الخلاف بينهما، وعندما حاول الشقيق الثاني التدخل لفض النزاع وتهدئة الأوضاع، فوجئ بشقيقه الأول ملقى غارقًا في دمائه داخل شرفة المنزل، بينما كان المتهم لا يزال ممسكًا بالسلاح.



وأوضحت التحريات أن الشقيق الثاني حاول السيطرة على المتهم ومنعه من استكمال اعتدائه، إلا أن الأخير باغته بطعنة نافذة في الصدر، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة، ليقوم المصاب بنقل شقيقه إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

كما تبين من التحقيقات الأولية أن والدة الأشقاء كانت شاهدة على الجريمة كاملة، حيث وقعت أحداثها داخل منزل الأسرة، وسط حالة من الصدمة والانهيار.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16953 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المعاد القانونى.

