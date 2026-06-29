قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريمة عوض: الملف الإيراني لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.. جولة مفاوضات
2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026
أولى جلسات محاكمة متهم بالتخابر مع دولة أجنبية.. السبت
حريق يلتهم شقة سكنية في المنوفية
حريق في 3 مخازن بالقناطر الخيرية.. والدفع بـ 12 سيارة إطفاء
جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن لبحث تجديد عقد المدير الفني لمنتخب مصر
مصطفى شوبير يتصدر المشهد العالمي.. أفضل حارس في دور المجموعات بكأس العالم 2026
إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
حريق أعلى مبنى خدمات كنيسة مار جرجس.. والحماية المدنية تسيطر
30 ألف جنيه للتذكرة.. أسعار حضور مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026 تثير الجدل
محمد صلاح يقترب من قيادة منتخب مصر أمام أستراليا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحريات: المتهم بانهاء حياة شقيقه وإصابة آخر يعانى من أزمة نفسية واضرابات حادة

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل شاب وإصابة شقيقه داخل منزل الأسرة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن المتهم، الذي أنهى حياة شقيقه وأصاب الآخر بطعنة نافذة، أنه يعاني من أزمة نفسية واضطرابات حادة، وهو ما يجري التحقق من تفاصيله ضمن مجريات التحقيق.


وكانت البداية بتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أحمد م.م" 26 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات بالصدر، وشقيقه "محمد م.م" 29 عامًا، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، ويتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.


وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليهما، ويدعى "إسلام م.م"، وان جدثت أثر نشوب مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت لمشاجرة، أسفرت عن وفاة شقيقه وإصابة الآخر.


وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث القسم ومعاونيه، أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض "سكين" في الإعتداء على شقيقه الأول داخل منزل الأسرة، بعد تصاعد الخلاف بينهما، وعندما حاول الشقيق الثاني التدخل لفض النزاع وتهدئة الأوضاع، فوجئ بشقيقه الأول ملقى غارقًا في دمائه داخل شرفة المنزل، بينما كان المتهم لا يزال ممسكًا بالسلاح.


وأوضحت التحريات أن الشقيق الثاني حاول السيطرة على المتهم ومنعه من استكمال اعتدائه، إلا أن الأخير باغته بطعنة نافذة في الصدر، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة، ليقوم المصاب بنقل شقيقه إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.
كما تبين من التحقيقات الأولية أن والدة الأشقاء كانت شاهدة على الجريمة كاملة، حيث وقعت أحداثها داخل منزل الأسرة، وسط حالة من الصدمة والانهيار.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.


وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16953 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المعاد القانونى.
 

القليوبية محافظة القليوبية التحريات الأولية مدير إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

مجلس النواب

تشريعية النواب تعلن مفاجأة للموظفين المفصولين بسبب المخدرات.. فيديو

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

محافظ القاهرة

بحد أدنى 225 درجة.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

ترشيحاتنا

متهم

التحريات: المتهم بانهاء حياة شقيقه وإصابة آخر يعانى من أزمة نفسية واضرابات حادة

حريق

حريق مبنى خدمات كنيسة القليوبية.. النيران اندلعت بمخلفات دون إصابات

محافظ سوهاج

غدا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

ايمان عبد اللطيف

جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد