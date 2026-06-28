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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة سوهاج، غدًا، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، بعد الانتهاء من جميع أعمال المراجعة النهائية داخل الكنترول.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بسوهاج مختلف مراحل التصحيح ورصد الدرجات، فيما استكملت الكنترولات أعمال التدقيق والمراجعة النهائية لضمان دقة النتائج وخلوها من أي أخطاء، تمهيدًا لرفعها إلى المحافظ لاعتمادها وإعلانها رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، في تصريحات سابقة، أن فرق العمل داخل الكنترولات التزمت بأعلى درجات الدقة خلال مراجعة أوراق الرصد والدرجات، مشيرًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على حقوق جميع الطلاب، وعدم إعلان النتيجة إلا بعد التأكد من سلامة جميع البيانات.

وأوضح أن المراجعة النهائية تُعد المرحلة الأهم في رحلة إعداد النتيجة، حيث يتم خلالها مراجعة الدرجات أكثر من مرة، والتأكد من مطابقتها قبل اعتمادها رسميًا، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الطلاب.

وتواصلت أعمال الكنترول خلال الأيام الماضية لساعات طويلة، تحت إشراف قيادات مديرية التربية والتعليم، في إطار خطة تستهدف سرعة الانتهاء من تجهيز النتيجة دون الإخلال بعوامل الدقة والجودة، خاصة مع اهتمام آلاف الأسر بموعد إعلانها.

وتحظى نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام باهتمام واسع داخل محافظة سوهاج، نظرًا لما تمثله من محطة تعليمية مهمة في حياة الطلاب، إذ تحدد مسارهم الدراسي خلال المرحلة الثانوية، سواء بالالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو التعليم الفني.

ومن المقرر، عقب اعتماد النتيجة غدًا، إعلان نسبة النجاح وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، قبل إتاحتها للطلاب وأولياء الأمور عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التخطيط للمستقبل الدراسي.

وتسود حالة من الترقب في مختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث ينتظر آلاف الطلاب وأسرهم لحظة إعلان النتيجة، وسط أمنيات بأن تعكس النتائج حجم الجهد الذي بذله الطلاب طوال العام الدراسي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية بسوهاج

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