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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة كوت ديفوار.. مؤتمر صحفي لـ كيروش ومحمد صلاح اليوم

كيروش ومحمد صلاح
كيروش ومحمد صلاح

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح كابتن المنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصرا بقاعة المؤتمرات بستاد دي چابوما.


يتناول المؤتمر الحديث عن آخر استعدادات المنتخب الوطني للقاء الغد أمام كوت ديفوار في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.


ويؤدي  المنتخب الوطني تدريبه الأخير في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب چابوما انيكسي.

كان المنتخب الوطني قد أدى أمس تدريبًا مغلقًا في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب چابوما انيكسي المخصص للتدريبات استعدادًا للقاء كوت ديفوار في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ( السادسة في القاهرة ) ضمن دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.

وواصل محمود حمدي "الونش" تدريباته التأهيلية بالكرة ، فيما أظهرت نتائج المسحات التي أجريت اليوم للبعثة  سلبية جميع العينات بحمد الله.

ومن المقرر ان يقوم المنتخب بزيارة تفقدية إلى أرض ملعب المباراة اليوم تنفيذًا للائحة المنظمة للبطولة.

كيروش محمد صلاح المنتخب الوطني كوت ديفوار الأمم الأفريقية

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