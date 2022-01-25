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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

استعدادا للدورة الـ11.. صناع مهرجان السينما الأفريقية يجتمعون مع قيادات محافظة الأقصر

صدى البلد

اجتمع رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية السيناريست سيد فؤاد، ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني مع قيادات محافظة الأقصر.

وترأس نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، الاجتماع الموسع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي ستعقد خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2022.

وشارك في الاجتماع، رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي، ومسئولي السياحة، والآثار، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والمرور، والحماية المدنية، والمسطحات المائية، والإسعاف، والكهرباء، ومكتبة مصر العامة، وجامعة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من مسئولي الفنادق السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستعرض المشاركون، خطة عمل الدورة الحادية عشر من المهرجان، وفعالياته، والاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال المهرجان، وصور التنسيق والتعاون اللازمة بين جميع الجهات المختصة بما يضمن نجاح المهرجان.

وأوضح رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، أن حفل افتتاح المهرجان سيكون بمعبد الأقصر في الرابع من مارس المقبل، وأن دورة المهرجان هذا العام سيتم إهدائها إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين وهم : النجم الراحل محمود مرسي، والمخرج الراحل محمد اسماعيل رائد السينما المغربية، والنجمة المصرية الراحلة هدي سلطان، كما سيكرم المهرجان في تلك الدورة النجم الكبير حسين فهمي، والمخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو، والنجم المصري عمرو سعد، موضحا أن تلك الدورة ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

من جانبه أكد نائب محافظ الأقصر حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم والتعاون والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الدورة من المهرجان بما يليق بمكانة الأقصركوجهة رئيسية للسياحية العالمية، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين في المهرجان.

يذكر أن مهرجان " الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلي 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11) ، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة و الٱثار والثقافة  والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري.

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