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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يدعو نظيره القبرصي الجديد لزيارة القاهرة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصي الجديد "يوانيس كاسوليدس" في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الوزير شكري قدَم التهنئة لنظيره القبرصي على توليه منصبه، ومقدماً إليه دعوة لزيارة القاهرة، معربا عن التطلع إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين بما يُعزز من مواصلة التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف السفير حافظ، أن الوزيرين توافقا على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة المتوسط. هذا، وتناول الاتصال تبادل الرؤى حول مُجمل القضايا الإقليمية، حيث عرض الوزير شكري للجهود المصرية في هذا الصدد، واتفق الوزيران على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

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