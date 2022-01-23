سامح شكري يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى سلطان عمان

خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء العماني

سلّم وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الأحد/ ، رسالة من الرئيس ⁧‫عبد الفتاح السيسي‬⁩ إلى أخيه سلطان عُمان هيثم بن طارق، وذلك خلال لقاء الوزير شكري بالعاصمة العمانية مسقط مع نائب رئيس الوزراء العماني لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد.



وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وطفرة تنموية تعزز جهود دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى أبرز القضايا العربية والإقليمية، والتأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية.



وأضاف أن شكري تطرق إلى التضامُن بين البلديّن والشعبيّن .. معربا عن تقديره لما يُقدَّم للجالية المصرية في عمان، ودور الجالية كجسر للتواصل بين البلدين.