"رحلة مع أسبلة القاهرة ".. تعرف على إصدارات صندوق التنمية الثقافية بمعرض الكتاب

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 ، التي تحمل شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من غد الأربعاء 26 يناير وحتي الأحد 6 فبراير بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.

وتأتي مشاركة صندوق التنمية من خلال جناح العرض بصالة " 3 " لإصدارات الصندوق، بالإضافة إلى جناح بصالة 1 جناح 2B ويضم اصدارات كل من: المجلس الأعلي للثقافة بنسبة خصم للجمهور تصل الي 30 %، والمركز القومي لثقافة الطفل، إصدارات المشروع القوي للترجمة .

تنوع العناوين



ومن أهم العناوين في أجنحة الصندوق التي بلغت حوالي 800 عنوان: "السلطان قنصوة الغوري"، "رحلة مع أسبلة القاهرة"، "قصر محمد علي"، "فنون وحرف تقليدية"، "رسالة في علم الكتابة"، "روائع الفن الأوروبي"، "منير كنعان" و"للتراث وجة آخر"، "دليل التطريز السيناوي" ، وغيرها من إصدرات قطاع الصندوق.



ومن أهم الاصدارات الحديثة للمجلس الأعلى للثقافة: "مشارك لا متفرج"، "لا شيء الا الفضول"، "سينما الأساطير والحكايات"، "البناء السردي في روايات مكاوي سعيد"، "الاستطيان ومشكلاته في الأدب العبري الحديث"، "الرقمنة وأدب الأطفال"، "مصر المبدعة"، "لا يوجد بشر بالخارج"، "قضية الصحراء الغربية في المنظمات الإقليمية والدولية"، وغيرها من الاصدارات.



ومن أهم الاصدرات الحديثة للمركز القومي لثقافة الطفل: "قصر اللؤلؤ"، "شكشوك"، "أصحاب ونس"، "سقوط طائرة"، "حكايات ساندرا" وغيرها من المؤلفات الموجهه للأطفال.



جدير بالذكر أن شخصيتي المعرض هذا العام هما الكاتب الكبير يحي حقي، وكاتب الأطفال الكبير عبد التواب يوسف، وتحل اليونان ضيف شرف هذه الدورة.