محافظ القليوبية: انتشار فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على رفع درجة إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر وذلك لمواجهة موجة الصقيع المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية والتى قد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحياناً.



وشدد محافظ القليوبية على وجود كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ ، مع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.



كما شدد محافظ القليوبية على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ، والتأكد من تراخيصها وتوافر وسائل الأمان والاشتراطات بها، ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع تأكيد وقفها حال سوء الأحوال الجوية، ومراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها.



وأهاب محافظ القليوبية بالمواطنين في أثناء الأمطار والرياح الشديدة التي قد يصاحبها رعد وبرق بالإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة، والالتزام باتباع الإرشادات التالية : تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وهبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال ، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرق الجانبية.



وكذلك تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة ، والتواصل السريع مع الجهات المختصة بالوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها ، وأيضا فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي مع عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.