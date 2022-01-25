عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ فيزياء حيوية: اختبار التنبؤ بوفيات كورونا يساهم في تغيير بروتوكولات العلاج

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكد الدكتور سامح سعد، أستاذ الفيزياء الحيوية ورئيس وحدة بيولوجيا الأورام بمستشفى 57357، أن البحث العلمي الذي قام على الوصول لاختبار التنبؤ بوفيات كورونا مجهود فريق بحثي كبير، وشارك فيه الكثير من شباب الباحثين المصريين، كما أنه نشر فى واحدة من أكبر المجلات العلمية فى العالم.

وأشار سامح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم سحبوا عينات دم من المرضى المصابين بكورونا وأجروا عليها بعض البحوث الأساسية وبحثوا في أسباب وفاة بعض مصابي فيروس كورونا، موضحا أن العاصفة الالتهابية الناتجة عن الإصابة بكورونا تؤثر على بروتين الألبومين.

وتابع: "بحثنا ما يحدث لبروتين الألبومين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا للتنبؤ بالحالات التي تكون عرضة للوفاة، والبحث ممكن أن يغير كثيرا من بروتوكولات علاج المصابين بفيروس كورونا واقترحنا إعادة النظر فى إعادة استخدام الزلال".

مستشفى 57357 وفيات كورونا فيروس كورونا البحث العلمي فيروس كورونا كورونا المجلات العلمية بروتوكولات العلاج

ترشيحاتنا

طقس سييء.. محافظ الإسكندرية: استمرار أداء امتحانات نصف العام في المدارس غدا

الشيوخ يحيل النائب مصطفى سالمان للجنة القيم بعد فصله من مستقبل وطن

ملياردير يفجر مفاجأة: أمريكا ستنهار أمام الصين

تامر أمين: تعامل الجمهور مع فيلم أصحاب ولا أعز أثبت نخوة المصريين.. فيديو

لمناقشة ملف إيران وبحث إمداد أوروبا بالغاز..أمير قطر يعتزم زيارة الولايات المتحدة نهاية يناير

إطلاق نار كثيف بالقرب من المقر الرئيسي لقوات الأمن في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

"حالته مستقرة ".. نقل ساديو ماني للمستشفى أثناء لقاء الرأس الأخضر

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

بارتفاع متر.. عاصفة ثلجية تحاصر 5 آلاف سيارة في اليونان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشيع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

تحدى الموت.. سائق يحاول الاستدارة للخلف بسيارته على منحدر جبلي ضيق|شاهد

فيديو

بعد أصحاب ولا أعز| أكثر 10 أفلام إثارة للجدل في تاريخ السينما المصرية .. فيديوجراف

فيديو جراف.. انفجار شمسي يهدد بقطع الكهرباء والإتصالات عن الأرض

قبل أيام من الانتخابات.. انتعاش خزينة الزمالك بـ 216 مليون جنيه.. فيديوجراف

الطب البيطرى: كيف تميز بين لحم الحمير والبقري بمجرد النظر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ