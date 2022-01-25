أستاذ فيزياء حيوية: اختبار التنبؤ بوفيات كورونا يساهم في تغيير بروتوكولات العلاج

أكد الدكتور سامح سعد، أستاذ الفيزياء الحيوية ورئيس وحدة بيولوجيا الأورام بمستشفى 57357، أن البحث العلمي الذي قام على الوصول لاختبار التنبؤ بوفيات كورونا مجهود فريق بحثي كبير، وشارك فيه الكثير من شباب الباحثين المصريين، كما أنه نشر فى واحدة من أكبر المجلات العلمية فى العالم.

وأشار سامح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم سحبوا عينات دم من المرضى المصابين بكورونا وأجروا عليها بعض البحوث الأساسية وبحثوا في أسباب وفاة بعض مصابي فيروس كورونا، موضحا أن العاصفة الالتهابية الناتجة عن الإصابة بكورونا تؤثر على بروتين الألبومين.

وتابع: "بحثنا ما يحدث لبروتين الألبومين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا للتنبؤ بالحالات التي تكون عرضة للوفاة، والبحث ممكن أن يغير كثيرا من بروتوكولات علاج المصابين بفيروس كورونا واقترحنا إعادة النظر فى إعادة استخدام الزلال".