خبيرة علاقات أسرية: الزوجة يجب أن تحترم رغبة الرجل في إنهاء الحوار

قالت إنجي الدهشان، خبيرة علاقات أسرية، إن المرأة عليها أن تختار الزوج على أنه شريك حياة، وليس محور الحياة، معقبة "الزوج مش هو المكان اللي بطلع منه من بيت أهلي، عشان يخرجني أو عشان يكون معايا فلوس".

وأضافت "الدهشان"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، "الرجل شريك في الحياة، وهذا يعني تقبل بعض عيوبه، لأنه ليس كامل، زي ما أنا عندي عيوب، هو كمان عنده عيوب".

ولفتت إلى ضرورة أن تقوم المرأة بتحضير نفسها للزواج، قبل أن تبحث عن فستان الفرح، موضحة: "لازم نقعد مع بعض، ونتفق إزاي هنعيش، الأهم من ضبط المنزل هو ضبط الحياة الزوجية".

شددت خبيرة علاقات أسرية، على ضرورة وضع حدود في العلاقة الزوجية لكلا الطرفين بدلاً أن تتمدد المشكلة، متابعة: "لازم كلا الطرفين يتفقوا على كيفية الحوار، حتى لا تتطور الأزمات إلى مشاكل كبيرة".

وتابعت أن الزوجة عليه أن تحترم رغبة الرجل في إنهاء الحوار، لأن الرجل غالبًا ما يطلب وقف الحوار قبل أن ينفلت ويغضب، وتخرج زمام الأمور من يده.

ولفتت إلى أن الزوجة عليها أن تدرس الزوج من حيث طريقة تعامله مع والدته، أو طريقة تعامله مع البواب، متابعًا: "لازم نعرف إزاي نتعامل مع الزوج، لأن مفيش حد هيتصلح، لازم نقلع النظارة البمبمة، ونشوف الحقيقة، وننشوف نقدر نستحمل أيه، وما نستحملش أيه".



الأمان المادي للمرأة بعد الزواج لا يجب أن يكون في الأولوية

قالت إنجي الدهشان، خبيرة علاقات أسرية، إن الأمان المادي للمرأة بعد الزواج لا يجب أن يكون في أولوية المرأة بعد الزواج، ولكن هذا الأمر يجب أن يكون مهمًا، معقبة: "لازم المرأة تأمن نفسها، يكون عندها شغل فلوس.



وتابعت "الدهشان"، أن المرأة لا يجب أن تحزن إذا اتفقت مع زوجها على أن تنفق في المنزل، معقبة: "لازم المرأة لا تحزن على أنها تنفق في المنزل، إذا كان هذا الأمر حدث بالاتفاق المسبق قبل الزواج.. في ستات بتتفق، وبعد كده بتزعل، لأننا في مجتمع شرقي".



ولفتت إلى أن الشباب الآن لديه القدرة على الاختيار الجيد، وفي حال اختيار البنت الشريك الصحيح، فهناك ضرورة لدعم البنت، والتعامل على أن حياة البنت حياة منفصلة عن الأهل.