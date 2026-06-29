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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 لاعبين فقط.. أوستاكيو أحدث المنضمين لقائمة الأهداف القاتلة في كأس العالم

أوستاكيو لاعب منتخب كندا
أوستاكيو لاعب منتخب كندا
إسراء أشرف

لم يكن هدف ستيفن أوستاكيو في شباك جنوب أفريقيا مجرد هدف منح كندا بطاقة العبور إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بل وضع لاعب الوسط الكندي في قائمة تاريخية تضم خمسة لاعبين فقط نجحوا في تسجيل أهداف قاتلة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في مباريات خروج المغلوب بالمونديال، لينضم إلى أسماء خالدة مثل فرانشيسكو توتي وناصر الشاذلي وكلاس يان هونتيلار.

فمع الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من مباراة كندا وجنوب أفريقيا، انضم أوستاكيو إلى قائمة نادرة من اللاعبين الذين حسموا مباريات إقصائية بهدف قاتل قبل اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وأصبح اللاعب الكندي خامس اسم فقط في تاريخ كأس العالم يحقق هذا الإنجاز، بعد الهولندي إدجار دافيدز عام 1998، والإيطالي فرانشيسكو توتي عام 2006، والهولندي كلاس يان هونتيلار عام 2014، والبلجيكي ناصر الشاذلي عام 2018.

ولم يتوقف إنجاز لاعب لوس أنجلوس إف سي عند الهدف التاريخي، بل أصبح أيضًا ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966 يصنع خمس فرص من الكرات الثابتة خلال مباراة إقصائية، معادلًا الرقم الذي حققه الإيطالي أندريا بيرلو أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2006.

وعلى مدار اللقاء، فرض أوستاكيو نفسه نجمًا بلا منازع؛ إذ صنع خمس فرص محققة، ومرر الكرة بدقة وصلت إلى 90%، ونجح في خمس مواجهات ثنائية، واستعاد الكرة ست مرات، إلى جانب مساهماته الدفاعية المؤثرة، قبل أن يختتم عرضه بهدف التأهل ويحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ولم يكن هذا الظهور لافتًا على المستوى الفردي فقط، بل منح أيضًا الدوري الأمريكي لكرة القدم إنجازًا جديدًا، بعدما أصبح أوستاكيو رابع لاعب ينتمي إلى الدوري يسجل في مباراة إقصائية بكأس العالم، بعد الأمريكيين برايان ماكبرايد ولاندون دونوفان، ليؤكد أن ليلة جنوب أفريقيا ستظل واحدة من أكثر الليالي استثنائية في مسيرته الكروية.

ستيفن أوستاكيو أوستاكيو كندا جنوب أفريقيا كأس العالم 2026 مونديال 2026 أهداف فب الوقت القاتل

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