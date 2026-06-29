عمان السينمائي الدولي يعلن عن برنامجه الرسمي التنافسي للدورة السابعة

يطلق مهرجان عمان السينمائي الدولي، برنامجه الرسمي الكامل لدورته السابعة، حيث تضيف هذه الدورة بعداً جديداً إلى مسيرة المهرجان وتُسهم في توسيع حضوره خارج المنطقة، مع تشكيلة سينمائية ثرية ومتنوعة تضم اثنين وثمانين فيلماً من سبعٍ وعشرين دولة، إلى جانب عشرة عروض أولى عالمية وعرضين دوليين أوليين وخمسة عروض أولى عربية.

يقدّم البرنامج أفلاماً مختارة بعناية من الروائي العربي الطويل والوثائقي الطويل والروائي القصير، إلى جانب أفلام روائية طويلة غير عربية جرى انتقاؤها من بين ما يناهز 900 عملا مقدما.

وتعكس هذه الأعمال طيفاً واسعاً من الرؤى الفنّية والمقاربات السينمائية، وتتيح للجمهور الأردني مشاهدة أفلام قد لا تصل إلى الشاشات التجارية المحلية، إضافةً إلى برنامج واسع من الأنشطة الصناعية والفعاليات المخصّصة لصنّاع السينما.

ويستضيف المهرجان مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاداً وخبراء دوليين، مانحاً مساحة فريدة للحوار حول السينما المعاصرة وللاطلاع على أصوات جديدة استثنائية من العالم العربي وخارجه.

وتتنافس الأفلام على جائزة السوسنة السوداء، الجائزة الكبرى للمهرجان، مع جوائز نقدية مرافقة في أربع فئات تنافسية.

كما يمنح المهرجان جائزة لأفضل فيلم قصير أردني. وسيتمكّن الجمهور من حضور نقاشات ما بعد العرض مع صنّاع الأفلام عقب عروض مختارة، إلى جانب التصويت لأفضل أفلامهم عبر جائزة الجمهور الممنوحة في كل فئة تنافسية.

وتعليقاً على اختيارات هذا العام، صرّح فادي حداد، رئيس برمجة الأفلام العربية الطويلة والقصيرة: "يجمع برنامج هذه الدورة عدداً لافتاً من الأفلام التي تُعالج تساؤلاتٍ حول الانتماء والهوية والبحث عن الاستقرار في عالمٍ تتصاعد فيه حالة اللايقين. وعلى اختلاف بلدانها وسياقاتها، يجمع هذه الأفلام التزامٌ مشتركٌ باستكشاف ما يعنيه العيش والحلم والإبداع في زمن التحوّلات الكبرى. وهي مجتمعةً تعكس تنوّع السينما العربية المعاصرة وصمودها في آنٍ واحد".



الأفلام الروائية الطويلة العربية

خلف أشجار النخيل، إخراج مريم بن مبارك – المغرب.

رقية، إخراج يانيس كوسّيم – الجزائر.

شكوى رقم 713317، إخراج ياسر شفيعي – مصر.

المستعمرة، إخراج محمد رشاد – مصر.

ملكة القطن، إخراج سوزانا ميرغني – السودان.

مملكة القصب، إخراج حسن هادي – العراق.

نجوم الأمل والألم، إخراج سيريل عريس – لبنان.

وين ياخدتا الريّح، إخراج آمال قلاتي– تونس.

الأفلام القصيرة العربية

أنا سعيد لأنك ميت، إخراج توفيق برهوم – فلسطين.

آخر المعجزات، إخراج عبد الوهاب شوقي – مصر.

بيمو، إخراج أمنية هنادر – الجزائر.

ثورة غضب، إخراج عائشة شحالتوغ – الأردن.

الرجل الذي تعثّر بكلماته، إخراج مبارك الزوبع – المملكة العربية السعودية.

زواج سفر، إخراج عبد الله الزيادي – الأردن.

سالم غير سالم، إخراج عمر فاروق – البحرين.

عايشة، إخراج سناء العلاوي – المغرب.

عليا، إخراج يارا ملكي – لبنان.

قبل الظهر، إخراج مروان الشافعي – مصر.

قُمع، إخراج مارك أيمن – مصر.

الكراميل المملّح، إخراج مصطفى خلف – العراق.

كل هذا الموت، إخراج فادي سرياني – لبنان.

لا أثر للأفق، إخراج إيمان الخليفة – السودان.

لا تقتلع الورد، إخراج بنان حسين المناصير – الأردن.

لساتني أنا، إخراج جوانا عريضة – الأردن.

ما لم تأخذه الشمس، إخراج يوسف القرمازي – تونس.

مكان ما أنتمي له، إخراج يوسف الحندوس – تونس.

مشاكل داخلية، إخراج محمد طاهر – مصر.

وبركي قصفوا هون الليلة؟ إخراج سمير سرياني – لبنان.