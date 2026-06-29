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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعالية الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في الإسماعيلية

انطلاق الحملة
انطلاق الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت، اليوم، فعَّاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والتي تنظمها محافظة الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة وللسكان، وبتوجيهات اللوا نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية من خلال الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة".

وذلك بحضور دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، دكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة ممثلى الأزهر الشريف و طلبة مدارس التمريض؛ وشباب الهلال الأحمر، وشباب yly وشباب الكشافة بمديرية الشباب والرياضة.

بدأت الاحتفالية بتجمع أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية انطلقت إشارة البدء لانطلاق المسيرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية وبالتنسيق مع فرع بنك الدم بالإسماعيلية، ثم توجهت المسيرة إلى مركز شباب الشيخ زايد للتبرع بالدم وتم دعوة الجميع للمشاركة في هذا العمل الإنساني الجليل.

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه تم تحديد نقطتين تمركز للتبرع بالدم خلال الاحتفالية وهي مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب الإسماعيلية بميدان الفردوس. وتبدأ حملة التبرع بالدم في تمام العاشرة صباحًا وتنتهي الثالثة عصرًا.

وتساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنويًّا، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدِّد حياتهم وتمتِّعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقّدة، كما تؤدي هذه العملية دورًا أساسيًّا في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال في إطار رعايتهم، وأثناء الاستجابة الطارئة للكوارث التي هي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية.

وتعدُّ خدمات الإمداد بالدم التي تتيح للمرضى سبيل الحصول على الدم ومنتجاته المأمونة بكميات كافية من العناصر الرئيسية لأي نظام صحي فعال، إذ لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية من الدم إلا بفضل عمليات التبرُّع به بانتظام من المتبرِّعين طوعًا ومن دون مقابل، ولكنّ خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة تواجه تحديًا في توفير كميات كافية من الدم وضمان جودتها ومأمونيتها في الوقت نفسه.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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