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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحريات الأولية.. اختلال عجلة القيادة ينهي حياة رئيس مدينة طابا ويصيب 3 من مرافقيه

رئيس مدينة طابا
رئيس مدينة طابا
ايمن محمد

كشفت التحريات الأولية والمعاينة المبدئية عن ملابسات حادث انقلاب السيارة الذي أسفر عن مصرع وائل فؤاد حلمي، رئيس مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، وإصابة ثلاثة من مرافقيه، صباح اليوم الإثنين، أثناء توجههم إلى مدينة طور سيناء لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الحادث وقع بأحد المنحنيات الخطرة بمنطقة السعال، قبل مدخل مدينة سانت كاترين، إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة واصطدامها بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق، قبل أن تنقلب عدة مرات.

وأسفر الحادث عن وفاة رئيس مدينة طابا في الحال، فيما أُصيب كل من محمد الحسيني، سائق السيارة، وأحمد إبراهيم، مسؤول الحاسب الآلي، ومحمود عطا، مدير المخازن، بإصابات متفرقة.

وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى سانت كاترين، حيث أُودع جثمان الفقيد بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقًا لمصادر طبية، تعرض أحمد إبراهيم لإصابة بالغة في الرأس استدعت إجراء جراحة عاجلة، شملت خياطة داخلية وخارجية، ولا يزال يخضع للعلاج والمتابعة الطبية، في حين وُصفت إصابات السائق ومدير المخازن بأنها طفيفة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الحادث والتأكد من أسبابه وظروف وقوعه، كما تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وعقب وقوع الحادث، قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إلغاء المجلس التنفيذي للمحافظة حدادًا على وفاة رئيس مدينة طابا، موجّهًا بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

و نعي محافظ جنوب سيناء على صفحة الرسمية الفقيد  متقدما بالتعازي والمواساة لأسرته. 

جنوب سيناء اسباب التحريات اختلال عجلة القيادة اصطدام

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