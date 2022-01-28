بدون ماس.. كيف أنهت الدفاية الكهربائية حياة أسرتين في البحيرة

استيقظ اهالي محافظة البحير على حادثين مفجعين حيث لقت اسرتين مصرعهما بسبب تسريب غاز من الدفاية الكهربائية ليسأل الكثيرين حول كيف ان تنهي الدفاية حياة اسرتين في صمت وبدون ماس او حرائق.

كيف تنهي الدفاية حياة الافراد

من الأضرار الطبية على مستخدمي الدفاية الكهربائية في البرد، أنها قد تصيب الإنسان بالجفاف بسبب زيادة نسبة الحرارة في الجو فتعمل على انخفاض درجة الرطوبة التي تكون موجودة في الهواء، وبالتالي يتحول الهواء إلى جاف تمامًا وهو ما يصيب ببعض الأمراض.



وعندما يستنشق الإنسان الهواء جافًا فإنه يكون عرضة للإصابة بأمراض مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وجفاف الجلد والتبخر الخاصة بالدموع الموجودة في العين.

وتزيد فرص التعرض لنزلات البرد والإنفلوانزا مع الخروج من المنطقة الدافئة ومواجهة الطقس العادي

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.