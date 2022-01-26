خبير : العالم كله يشيد بالتجربة المصرية في مجال النمو الاقتصادي |فيديو

قال محمد البهواشي ، خبير اقتصادي ، إن العالم كله يشيد بالتجربة المصرية في مجال النمو الاقتصادي ، حيث تم تصنيفها من قبل مؤسسة التصنيف الدولية أنها نقطة مضيئة في آخر تقرير لأفاق الاقتصاد العالمي .



وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح " والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن توقعات الاقتصاد العالمي تتفق مع توقعات الاقتصاد المصري لارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% في 2022 وهذا يعد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبعته مصر .



وأكد “البهواشي”، أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات والدليل على ذلك امتصاص الأزمة التي حدثت خلال جائحة الكورونا ، متابعًا أن هذا النمو سيؤثر إيجابيًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر .





واستطرد ، أن مصر اتبعت خطة استراتيجية لتحويل مصر من دولة متراجعة اقتصاديًا خلال 7 سنوات إلى جمهورية جديدة تمتلك مصادر الطاقة والبنية التحتية لإنجاح أي مشروع يُقام فيها .



