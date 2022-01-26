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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انخفاض درجات الحرارة وأجواء ممطرة في كفر الشيخ.. بث مباشر

أجواء ممطرة
أجواء ممطرة

شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، الأربعاء، انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، فضلاً عن سقوط أمطار متفرقة على كافة مراكز ومدن المحافظة.


وفي سياق متصل، أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، عن استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس.

 

ورست المراكب في محافظة كفر الشيخ، بميناء البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس.


‎وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم.

 

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