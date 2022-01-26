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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقف حركة الملاحة البحرية لليوم الرابع بكفر الشيخ بسبب الطقس

توقف حركة الصيد
توقف حركة الصيد

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، عن استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس، ورست المراكب بميناء البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس.

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‎وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم.


‎كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.


‎وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

ميناء محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ البحر المتوسط جمال نور الدين كفر الشيخ

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