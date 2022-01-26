الناتو يستعرض قوته بحاملة طائرات أمريكية.. وإغلاق البحر المتوسط ​​ومجاله الجوي

يظهر إن الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية، سخن الأجواء الدولية كثيرًا، إذ أعلنت دول حلف شمال الأطلسي، عن تدريبات عسكرية كبرى في البحر المتوسط، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وكنتيجة للتدريبات، أغلقت معظم مناطق البحر الأبيض المتوسط ​والمجال الجوي فوقه لإجراء مناورات حلف الناتو "نبتون سترايك – 2022".

وبدأ حلف الناتو مناورات في البحر المتوسط بمشاركة مجموعة حاملة طائرات أمريكية ، إلى جانب قوات من الحلفاء الآخرين.

وكان المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، قد صرّح يوم الجمعة بأن التدريبات، التي تسمى "نبتون سترايك 22"، دأب الناتو على القيام بها منذ عام 2020، وهي الآن لا تهدف إلى اختبار أي سيناريوهات محتملة مرتبطة بأوكرانيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الاثنين 24 يناير إن "هذه التدريبات ستساعد في استعراض وحدة وقدرات وقوة التحالف العابر للأطلسي".

وسبق وأعلنت قيادات في الناتو أن حلف شمال الأطلسي سيجري تدريبات "نبتون سترايك 22" في البحر الأبيض المتوسط بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان".

وذكرت قيادة القوات المسلحة الموحدة للحلف في نابولي الإيطالية أن سفينة "ماونت ويتني" الرئيسية للأسطول السادس الأمريكي تشارك أيضا في التدريبات.

وجاء في بيان للقيادة أنه بتدريبات "نبتون سترايك 22" (التي ستستمر حتى 4 فبراير المقبل) تختتم عملية النقل المخطط له لإدارة المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات "هاري ترومان" من الأسطول السادس إلى قيادة الضربات البحرية وقوات الدعم للناتو ولقيادات حلف شمال الأطلسي عامة.

وأشار كيربي إلى أن قرار القيام بهذه المناورات اتخذ عام 2020، لكن قرار المضي فيها أخذ في عين الاعتبار التوترات الحالية في أوروبا، في ظل حالة "عدم اليقين بشأن نيات روسيا تجاه أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن الأنشطة الجاري في إطار مشروع "نبتون" الذي تم إطلاقه عام 2020، تركز على تجاوز الصعوبات المتعلقة بدمج قيادة وإدارة حاملة الطائرات ومجموعتها في هياكل الناتو.