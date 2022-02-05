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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

صدى البلد

 الزلزلة السورة التي تعدل نصف القرآن الكريم .. يعرف الكثيرون اسم السورة التي تعدل ثلث القرآن ، وهي سورة الإخلاص ، ولكن هل تعلم أن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن الكريم؟.

السورة التي تعدل نصف القرآن الكريم .. اسمها وفضلها

الأوقاف تترجم معاني القرآن الكريم باللغة اليونانية


 تعدل نصف القرآن الكريم

يصف أهل العلم سورة الزلزلة بأنها السورة التي تعدل نصف القرآن الكريم، وسورة الزلزلة من السور المدنية وعدد آياتها 8، وتقع في الجزء 30 من القرآن الكريم، وترتيبها من المصحف الشريف99 ، وسميت سورة الزلزلة بهذا الاسم لتذكير الكفار والعباد بيوم القيامة.

وتعتبر سورة الزلزلة السورة التي تعدل نصف القرآن الكريم لأنها تتحدث عن أهوال يوم القيامة، ونصف القرآن تقريباً يتحدث في هذا الأمر، ولذلك اعتبر الكثير منهم أن سورة الزلزلة تعادل نصف القرآن.

وقال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى يحب بعض السور من القرآن الكريم، منوها أن هناك آيات يرق لها قلب المسلم.

وأضاف وسام في برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس"، أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وجاء في بعض الأحاديث أن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن.


ولمعرفة المزيد حول فضل سورة الزلزلة .. تابع الفيديو جراف التالي:

الزلزلة نصف القرآن الكريم ثلث القرآن سورة الإخلاص التاسعة والتسعون

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