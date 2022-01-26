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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم See For Me في دور العرض المصرية

صدى البلد

يطرح في دور العرض المصرية فيلم الإثارة والغموض See For Me وتدور أحداثه حول متزلجة أوليمبية كفيفة تتوقف حياتها على تطبيق إلكتروني تستعين به في التصدي لثلاثة لصوص اقتحموا مكان إقامتها.

برغم المساعدات التي تعرضها عليها صديقتها كمرشدة لها في دورة الألعاب القادمة، إلا أن صوفي تتخلى عن أحلامها كبطلة تزلج أوليمبية بعد إصابتها بمرض في عينيها يسبب العمى، وبدلاً من ذلك تعمل صوفي كجليسة لقطة تملكها ثرية قاطنة في قصر معزول، وأثناء غياب صاحبة القصر، تتعرض صوفي لهجوم مسلح من ثلاثة لصوص يريدون الاستيلاء على نقود في خزنة مخفية.

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لا تجد صوفي أمامها سوى تطبيق مخصص للمكفوفين على الهاتف الجوال، لترشدها من خلاله كيلي، ولكن معركتها مع اللصوص تصبح أكثر ضراوة عندما تنفد بطارية الشحن الخاصة بالهاتف لينقطع الاتصال بين صوفي وكيلي وتصبح حياة صوفي في خطر. 

See For Me من إخراج راندال أوكيتا، وتأليف آدم يورك وتومي جوشو، وبطولة سكايلر دافنبورت، جيسيكا باركر كينيدي، لورا فاندرفورت، ماثيو جوفيا، إميلي بيجفورد، جو بينج وكيم كوتس.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة AFD . وتتم مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

فيلم الإثارة والغموض See For Me راندال أوكيتا آدم يورك تومي جوشو

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