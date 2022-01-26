نقيب الفنانين اللبنانيين عن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز: طرح القضايا بحرية أمر مطلوب

علق جهاد الأطرش نقيب الفنانين بلبنان، على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز، والذي خلق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال جهاد الأطرش، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، إنه لم يتمكن من مشاهدة الفيلم؛ نظرا لظروف تتعلق بالانتخابات في لبنان والأحوال الجوية.



وأشار إلى أن الفنان مثل الصحفي والإعلامي الذي يشارك في تكوين الرأي العام، مستدركا أنهم حريصون على حرية الإبداع بأسلوب راقي وعلمي.



وتابع: لدينا قيمًا وعادات وتقاليد نحافظ عليها، وطرح القضايا بحرية؛ أمر مطلوب في مجتمع محترم.

