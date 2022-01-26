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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خام برنت يسجل ارتفاعا الأعلى منذ عام 2014

أسعار النفط
أسعار النفط

سجلت أسعار خام برنت ارتفاعا كبيرا لأول مرة منذ عام 2014، حيث جاء سعر برميل النفط لأعلى من مستوى 90 دولارا للبرميل الواحد، وذلك متأثرا بالصراع على الحدود الأوكرانية، وجائحة كورونا.

وستنخفض صادرات روسيا من خام النفط الرئيسي في فبراير المقبل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، بما يبرز التحديات التي تواجه البلاد في طرح إمدادات النفط في السوق العالمية أثناء فترة من التفاؤل بشأن تعافي الطلب.

وبحسب “بلومبرج” سيطرح ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 1.31 مليون برميل يومياً من خام الأورال الرئيسي من موانئ البلطيق البحرية خلال الشهر القادم. وهي أقل كمية للصادرات اليومية منذ شهر سبتمبر. وينتهي مسار كمية كبيرة من هذا الخام إلى مصافي النفط في شمال غرب أوروبا.

ولامس النفط 90 دولاراً للبرميل فلم يعد في سوقه من يبيع، ومن الصعب معرفة تأثير تباطؤ الصادرات على إنتاج البلاد من النفط، الذي ينبغي أن يرتفع تماشياً مع التزاماتها أمام "أوبك +".

يبدو أن مصافي النفط المحلية في روسيا تعمل بكثافة – ويحتمل أنها تمتص براميل النفط التي كان يتم توجيهها للتصدير في أحوال أخرى- يبدو كذلك أن روسيا مستعدة لضخ مزيد من الخام مباشرة إلى أوروبا عبر شبكة خطوط الأنابيب العملاقة "دروزبا" هذا العام.

ساعد تماسك هوامش الأرباح الأوروبية من معالجة خام الأورال في تعويم هذه الدرجة، التي مازالت هي الخامة المفضلة عند مصافي النفط الأكثر تعقيداً في شمال غرب أوروبا، وفقاً للمحللين لدى شركة "جيه بي سي إنيرجي" الاستشارية (JBC Energy).

صعدت أسعار خام برنت الرئيسي بنسبة 9% هذا العام بعد ظهور علامات على أن الطلب سيتجاوز أزمة سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
 

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