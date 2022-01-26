النائب العام الإماراتي يستدعي أشخاصا لنشرهم فيديوهات هجمات ميليشا الحوثي

أعلن مكتب النائب العام الإماراتي، اليوم الأربعاء استدعاء عدة أشخاص لقيامهم بشر لقطات فيديو تُظهر أنظمة دفاعية تعترض هجوما صاروخيا لميليشيا الحوثي الإرهابية يوم الإثنين الماضي.

وقال بيان النيابة العامة الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام): "حذرت النيابة العامة من أن مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع".

وأضاف البيان: "النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها".

وقال النائب العام الإماراتي إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد في الدولة، التي تفخر بنفسها كملاذ آمن للأعمال ومقصد سياحي عالمي.