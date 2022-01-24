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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي

صاروخ باليستي حوثي
صاروخ باليستي حوثي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: "إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي".

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سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لقذائف معادية بسماء أبو ظبي

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وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الإثنين، بتصدي الدفاعات الجوية في الإمارات عدد من القذائف المعادية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وقالت وكالة سبوتنيك، إن اللقطات التي تم الإبلاغ عنها من مكان الحادث أظهرت أنظمة الدفاع الجوي وهي تعترض هدفًا للعدو.

وأضافت أنه تم تعليق الحركة الجوية مؤقتا فى المنطقة المحيطة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
 

الصواريخ الباليستية مليشيات الحوثى أبوظبي الامارات التحالف العربي لدعم الشرعية

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