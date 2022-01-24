الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: "إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الإثنين، بتصدي الدفاعات الجوية في الإمارات عدد من القذائف المعادية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وقالت وكالة سبوتنيك، إن اللقطات التي تم الإبلاغ عنها من مكان الحادث أظهرت أنظمة الدفاع الجوي وهي تعترض هدفًا للعدو.

وأضافت أنه تم تعليق الحركة الجوية مؤقتا فى المنطقة المحيطة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

