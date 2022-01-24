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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لقذائف معادية بسماء أبو ظبي

الإمارات
الإمارات

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الإثنين، بتصدي الدفاعات الجوية في الإمارات عدد من القذائف المعادية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وقالت وكالة سبوتنيك، إن اللقطات التي تم الإبلاغ عنها من مكان الحادث أظهرت أنظمة الدفاع الجوي وهي تعترض هدفًا للعدو.

وأضافت أنه تم تعليق الحركة الجوية مؤقتا فى المنطقة المحيطة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية في دولة الإمارات قراراً بحظر الطائرات بدون طيار "الدرون" في البلاد لمدة شهر.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أهابت وزارة الداخلية، بوقف عمليات الطيران لملّاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، والطائرات الرياضية الخفيفة، بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفقاً للتعليمات الصادرة.

وأوضح أن ذلك جاء نظراً للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.

 

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