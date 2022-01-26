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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة مالي ضد غينيا الإستوائية في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مالي
منتخب مالي

تنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ليمبي، مباراة منتخبي مالي وغينيا الإستوائية، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل مالي

تشكيل مالي بحسب ما أعلن محمد ماجاسوبا مدرب المنتخب، ضم كل من:

في حراسة المرمى: مونكورو

خط الدفاع: تراوري - ساكو - كوياتي - هايدارا

خط الوسط: هايدارا - كامارا - بيسوما

خط الهجوم:تراوري - كوني - دومبيا

ويجلس أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي على مقاعد بدلاء مالي في مباراة اليوم.

تشكيل غينيا الإستوائية

وضم تشكيل غينيا الإستوائية كل من:

في حراسة المرمى: أوونو

خط الدفاع: أكابو - اوبيانج - كوكو - ندونج

خط الوسط :ماشين - جانيت - سلفادور - بيكورو - ميراندا

خط الهجوم: هانزا

كأس الأمم الافريقية اليو ديانج ديانج غينيا الاستوائية بطولة كأس الأمم الإفريقية

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