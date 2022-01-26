مدير التنمية المستدامة بمطروح: المركز يسعي إلى التعاون المثمر ليعود علينا بالنفع والفائدة

خلال لقائه بوفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

استقبل محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة للموارد وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، بحضور مبارك عبد الرحمن عبد الله مدير اليونسكو للتصحر بجامعة الخرطوم و أحد خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية و الدكتور كامل مصطفى عامر رئيس مكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بالقاهرة والدكتور رضا محمد خبير الموارد الوراثية النباتية بالمكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

حيث تم بحث إطار التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في مجال التنمية الزراعية على أرض محافظة مطروح.



وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يسعي إلي التعاون المثمر الذي يعود على المواطن في الصحراء بالنفع والفائدة التي تساعد على تحسين الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي تتيح لهم فرص عمل من خلال المشروعات التنموية التي تحد من الفقر وتساعد على الرقعة الزراعية والاهتمام بالمواطن المطروحي.



بينما بلغ الدكتور كامل مصطفى - رئيس مكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بالقاهرة التحية والتقدير من ابراهيم الدخيرى - المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يؤكد أهمية التعاون بين المنظمات والاتحادات العربية كشراكات هامة لما لها من مردود إيجابي في تعزيز. التعاون المشترك.



و تعرف الوفد على أنشطة المشروع من خلال الفيلم التسجيلي الذي يوضح دور مركز التنمية المستدامة في كافة ارجاء المحافظة لخدمة المزارعين ومربي الأغنام وكذلك الحفاظ على كل نقطة مياه بصحراء مطروح .



وتفقد الوفد الأنشطة المقامة داخل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بداية من وحدة تدريب غزل وتصنيع الصوف بمنطقة القصر وشاهد فصل المشغولات اليدوية البدوية الصوفية ومعرض المشغولات بحضور أعضاء هيئة التدريس والمهندس محمد الشربيني مدير إدارة ذات الطابع الخاص والأستاذ إسلام عيسى مدير الوحدة.

كما تفقد الوفد احد الحقول الارشادية لزراعات الشعير المنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة وكذلك مشروع حقن التربة الرملية السلت بالطين والممول من والممول من مؤسسة مصر الخير بالمنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وخلال الزيارة تفقد الوفد مناطق صوب الشتلات الزيتون والتين وشتلات المراعي والتعرف على انتاج الشتلات بكافة انوعها بالإضافة الى طرق الممارسات الجيدة التي يقدمها المركز لمزارعين من خلال الدكتور وائل غيث رئيس وحدة الاستشارات الفنية بالمركز.

كما تفقد الوفد المعمل المركزي وقدم الدكتور عبدالصمد عبدالستار رئيس وحدة النظم الجغرافية ومدير المعمل شرح تفصيلي عن الدور الهام الذي يقوم به المعمل من تحليل للتربة والمياه المستخدمة في الزراعية بداية من العينات وصولا للنتائج .



كما استمع الوفد الى الدور الذي تقوم به وحدة المكافحة العضوية من خلال الدكتور عمرو عبد المجيد مدير الوحدة وكيفية مشاركة الوحدة في المكافحة الحيوية بمزارع الأهالي من غرب الضبعة حتى السلوم

وتفقد الوفد المدرسة الفنية للزراعة المطرية بمركز البحوث التطبيقية وقد إشادة الوفد بدور المدرسة في المنطقة بمجال التنمية المستدامة والتي سيكون لها دوراً مهماً بمنطقة الساحل الشمالي من خلال سد العجز في التخصصات المطلوبة في مجال الزراعات المطرية

وخلال الجولة الميدانية تفقد الوفد بحضور المهندس عربي منصور مدير وحدة الأراضي والمياه والمهندس عبدالحميد اسرافيل استشاري وحدة المراعي الى أنشطة المركز في مجالات حصاد مياه الامطار سواء عن طريق تنمية الوديان او الابار والخرانات والابار وترميم وصيانة الابار الرمانية ذات السعة التخزينية الكبيرة ، كما تعرف الوفد على مناطق المراعي الطبيعة والتي تساعد على الحفاظ على مساحات كبيرة من الأراضي التي تستخدم مرعى لمربي الأغنام.

حضر اللقاءات الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية والدكتور علي عبد العزيز مدير مشروع حقن التربة بالسلت بالطين والممول من مؤسسة مصر الخير بالمنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء و على عبد الحاكم مدير مركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية يتفقد أحد المشروعات بمطروح

وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية يتفقد أحد المشروعات بمطروح