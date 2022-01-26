عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بوفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

مدير التنمية المستدامة بمطروح: المركز يسعي إلى التعاون المثمر ليعود علينا بالنفع والفائدة

وفد المنظمة العربية
وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

استقبل محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة للموارد وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، بحضور  مبارك عبد الرحمن عبد الله مدير  اليونسكو للتصحر بجامعة الخرطوم و أحد خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية و الدكتور كامل مصطفى عامر  رئيس مكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بالقاهرة والدكتور رضا محمد خبير الموارد الوراثية النباتية بالمكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

شاهد.. استمرار حالة الطقس السيئ وتوقف حركة الصيد في مطروح

سقوط ثلوج وأمطار غزيرة بمرسى مطروح.. فيديو

وفد من تعليم مطروح يهنئ القيادات الشرطية بعيدهم السنوي السبعين

محافظ مطروح يلتقي ممثلي صندوق الإسكان للبدء في تنفيذ «سكن مصر»

وفد من تعليم مطروح يهنئ القيادات الشرطية بعيدهم السنوي السبعين

تعرف على توصيات مهرجان التمور بواحة سيوة

حوار خاص| سفير إندونيسيا يكشف عن أسباب عشقه لتمور سيوة.. شاهد

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

حيث تم  بحث إطار التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في مجال التنمية الزراعية على أرض محافظة مطروح.


وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يسعي إلي التعاون المثمر الذي يعود على المواطن في الصحراء بالنفع والفائدة التي تساعد على تحسين الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي تتيح لهم فرص عمل من خلال المشروعات التنموية التي تحد من الفقر وتساعد على الرقعة الزراعية والاهتمام بالمواطن المطروحي.


بينما بلغ الدكتور كامل مصطفى - رئيس مكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بالقاهرة التحية والتقدير من ابراهيم الدخيرى - المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يؤكد أهمية التعاون بين المنظمات والاتحادات العربية كشراكات هامة لما لها من مردود إيجابي في تعزيز. التعاون المشترك.


و تعرف الوفد على أنشطة المشروع من خلال الفيلم التسجيلي الذي يوضح دور مركز التنمية المستدامة في كافة ارجاء المحافظة لخدمة المزارعين ومربي الأغنام وكذلك الحفاظ على كل نقطة مياه بصحراء مطروح .


وتفقد الوفد الأنشطة المقامة داخل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بداية من وحدة تدريب غزل وتصنيع الصوف بمنطقة القصر وشاهد فصل المشغولات اليدوية البدوية الصوفية ومعرض المشغولات بحضور أعضاء هيئة التدريس والمهندس محمد الشربيني مدير إدارة ذات الطابع الخاص والأستاذ إسلام عيسى مدير الوحدة.
كما تفقد الوفد احد الحقول الارشادية لزراعات الشعير المنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة وكذلك مشروع حقن التربة الرملية السلت بالطين والممول من والممول من مؤسسة مصر الخير بالمنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.
وخلال الزيارة تفقد الوفد مناطق صوب الشتلات الزيتون والتين وشتلات المراعي  والتعرف على انتاج الشتلات بكافة انوعها بالإضافة الى طرق الممارسات الجيدة التي يقدمها المركز لمزارعين من خلال الدكتور وائل غيث رئيس وحدة الاستشارات الفنية بالمركز.
كما تفقد الوفد المعمل المركزي  وقدم الدكتور عبدالصمد عبدالستار رئيس وحدة النظم الجغرافية ومدير المعمل شرح تفصيلي عن الدور الهام الذي يقوم به المعمل من تحليل للتربة والمياه المستخدمة في الزراعية بداية من العينات وصولا للنتائج  .


كما استمع الوفد الى الدور الذي تقوم به وحدة المكافحة العضوية من خلال الدكتور عمرو عبد المجيد مدير الوحدة وكيفية مشاركة الوحدة في المكافحة الحيوية بمزارع الأهالي من غرب الضبعة حتى السلوم 
وتفقد الوفد المدرسة الفنية للزراعة المطرية بمركز البحوث التطبيقية وقد إشادة الوفد بدور المدرسة في المنطقة بمجال التنمية المستدامة والتي سيكون لها دوراً مهماً بمنطقة الساحل الشمالي من خلال سد العجز في التخصصات المطلوبة في مجال الزراعات المطرية
وخلال الجولة الميدانية تفقد الوفد بحضور المهندس عربي منصور مدير وحدة الأراضي والمياه والمهندس عبدالحميد اسرافيل استشاري وحدة المراعي الى أنشطة المركز في مجالات حصاد مياه الامطار سواء عن طريق تنمية الوديان او الابار والخرانات والابار وترميم وصيانة الابار الرمانية ذات السعة التخزينية الكبيرة  ، كما تعرف الوفد على مناطق المراعي الطبيعة والتي تساعد على الحفاظ على مساحات كبيرة من الأراضي التي تستخدم مرعى لمربي الأغنام.

حضر اللقاءات الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية والدكتور علي عبد العزيز مدير مشروع حقن التربة بالسلت بالطين والممول من مؤسسة مصر الخير بالمنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء و على عبد الحاكم مدير مركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وفد المنظمة العربية  للتنمية الزراعية يتفقد أحد المشروعات بمطروح
وفد المنظمة العربية  للتنمية الزراعية يتفقد أحد المشروعات بمطروح
وفد المنظمة العربية  للتنمية الزراعية يتفقد أحد المشروعات بمطروح
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات التنمية الزراعية بمطروح

موضوعات متعلقة

شاهد.. استمرار حالة الطقس السيئ وتوقف حركة الصيد في مطروح

جاب الله: فرق الطوارئ ترفع تجمعات مياه الأمطار بمداخل مدينة مرسي مطروح

محافظ مطروح يتابع ازالة تجمعات مياه الأمطار

سقوط ثلوج وأمطار غزيرة بمرسى مطروح.. فيديو

مركز التنمية المستدامة بمطروح: نسعى لتعاون مثمر يعود على المواطن في الصحراء

محافظ مطروح يلتقي ممثلي صندوق الإسكان للبدء في تنفيذ «سكن مصر»

وفد من تعليم مطروح يهنئ القيادات الشرطية بعيدهم السنوي السبعين

تعرف على توصيات مهرجان التمور بواحة سيوة

ترشيحاتنا

لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس.. إسرائيل تطلب مساعدة ألمانيا

سقوط الثلوج على اليونان يتسبب في تعليق القطارات والطرق.. فيديو

محمد الشناوي يكشف سر السجود أثناء تنفيذ محمد صلاح ركلة الجزاء الأخيرة

عضو اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب وعدوا وأوفوا.. وأهدي الفوز لـ أكرم توفيق

شاهد .. أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب بـ البيجاما

محمد شريف لعب مباراة كوت ديفوار وهو مصاب .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

تعرف على إصابة محمد الشناوي

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ