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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديانج يشارك في تعادل مالي وغينيا الاستوائية.. وركلات الترجيح تحدد المتأهل

مالي وغينيا الإستوائية
مالي وغينيا الإستوائية

انتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة منتخبي مالي وغينيا الاستوائية، بالتعادل السلبي بينهما، في آخر مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

الشوط الأول شهد سيطرة مالية دون تهديد حقيقي على مرمى غينيا الاستوائية.

وكانت أبرز أحداث الشوط الأول احتساب الحكم بكاري جاساما ركلة جزاء لـ مالي في الدقيقة 41 بداعي قيام ميراندا بخطأ، لكن تقنية الفيديو لغت احتسابها.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة المالية دون تهديد أيضًا على أي من المرميين، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، شارك أليو ديانج لاعب النادي الأهلي مع المنتخب المالي كبديل لزميله أمادو هايدارا في الدقيقة 108.

ديانج شكل خطورة على مرمى غينيا الإستوائية باختراقه الدفاع من الجهة اليمنى، لكن تمريرته تم اعتراضها بواسطة أحد المدافعين في الدقيقة 113، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتجه المنتخبات لركلات الترجيح.

تشكيل مالي

تشكيل مالي بحسب ما أعلن محمد ماجاسوبا مدرب المنتخب، ضم كلا من:

في حراسة المرمى: مونكورو

خط الدفاع: تراوري - ساكو - كوياتي - هايدارا

خط الوسط: هايدارا - كامارا - بيسوما

خط الهجوم:تراوري - كوني - دومبيا

وجلس أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي على مقاعد بدلاء مالي في مباراة اليوم.

تشكيل غينيا الإستوائية

وضم تشكيل غينيا الإستوائية كلا من:

في حراسة المرمى: أوونو

خط الدفاع: أكابو - اوبيانج - كوكو - ندونج

خط الوسط :ماشين - جانيت - سلفادور - بيكورو - ميراندا

خط الهجوم: هانزا

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