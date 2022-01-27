والد اللاعب محمد النني: لاعيبة المنتخب كلهم رجالة وابني مش محتاج توصية..فيديو

قال الكابتن ناصر النني والد الأعب محمد النني نجم منتخب مصر ، إن اليوم شاهدة مباراة المنتخب الوطني مع الأسرة في المنزل ، مؤكدا أن محمد النني إدي دور اليوم في المباراة علي اعلي مستوي وجميع لاعبين المنتخب اليوم رجاله .

واضاف ناصر النني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر" ، إن المعسكر المقام قبل المباريات يقرب اللاعبين من بعضهم البعض ويساعدهم في فهم بعضهم البعض ، مؤكدا أن فرقة كوت ديفوار ليست سهلة .

واوضح ناصر النني ، إن محمد النني اليوم وعمرو السولية كانوا متفاهمين جدا ، مؤكدا أن أداء المنتخب اليوم كان بطوليا واللاعبون كانوا " رجالة" ، مؤكدا أن اللاعب محمد النني لا يحتاج إلي توصية .